Коммунальную аварию на правом берегу Новосибирска полностью устранили

Авария на ПНС-5 в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска устранена, система работает в обычном режиме.

— Вчера, 30 октября, в 22:30 началось заполнение внутриквартальных теплосетей и запуск многоквартирных домов, — говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра Новосибирска, в Телеграм.

В настоящее время управляющие компании заканчивают настройку отопления по пяти адресам. Уже сегодня в этих домах будет тепло. Все остальные объекты уже подключены к теплу.

Штаб по ликвидации последствий аварии будет тщательно контролировать качество ремонтных работ в квартирах, пострадавших от прорывов во внутридомовой системе отопления.

Ремонтные бригады управляющих компаний продолжат свою работу, выполняя оставшиеся заявки по регулировке вышедших из строя внутридомовых систем, уточнили в мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что плюсовая температура и дожди останутся ещё на неделю в Новосибирске.