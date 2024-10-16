«Электронный город» восстановился после DDoS-атаки

С 6 октября внутренние системы интернет-провайдера «Электронный город» подверглись мощной внешней DDoS-атаке. Это привело к перебоям в работе услуг связи на части территории Новосибирска и Новосибирской области.

— Специалисты «Электронного города» работали в круглосуточном режиме. На данный момент последствия DDoS-атак устранены. Предоставление услуг восстановлено, — говорится в сообщении сервиса «Электронный город».

В пресс-службе рассказали, что ситуация проанализирована. Были разработаны и внедрены дополнительные технические решения, направленные на усиление безопасности и минимизацию последствий произошедшего инцидента.

Стоит отметить, что пользователем будет предоставлен перерасчет. Для этого потребителям необходимо обратиться к специалистам компании.

Ранее редакция сообщала о том, что сервисы ВГТРК оказались под атакой хакеров.