В районе ОбьГЭСа построят трикотажную фабрику

Новосибирская компания (ИП Бушманова), выпускающая женскую одежду под брендом AIM CLO, построит в Новосибирском районе трикотажную фабрику, сообщила пресс-служба АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Как пояснил Infopro54 соучредитель компании (семейное предприятие) Павел Бушманов, сейчас фабрика размещается на арендных площадях в Краснообске. Объем выпуска продукции составляет 8 тысяч единиц в месяц.

— Мы планируем построить новое производство в районе ОбьГЭСа, рядом со второй очередью Биотехнопарка. Ориентировочный объем инвестиций — около 180 млн рублей. Средства пойдут как на строительство фабрики, так и на закупку нового оборудования. После выхода на полную мощность фабрика будет производить около 300-320 тысяч единиц продукции в год, то есть мы увеличим объем производства в три раза, — пояснил Павел Бушманов.

— На фабрике мы также будем выпускать женский трикотаж. Расширять ассортимент за счет мужской и детской продукции не планируем, это не наши сегменты рынка, — говорит собеседник редакции. — Сейчас готовимся к расширению производства.

Сейчас компания готовит проектно-сметную документацию и планирует в этом году выйти на площадку. Сдать объект в эксплуатацию инвестор надеется в 2024 году.

Сегодня продукция новосибирской компании под брендом AIM CLO поставляется не только по всей России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья: Прибалтику, Японию, Испанию, Бразилию и т.д. Ключевой канал распространения — интернет. Однако в прошлом году компания открыла первый офлайн-магазин в ТРК «Галерея Новосибирск». По словам Павла Бушманова, в течение года опыт офлайн-торговли будет анализироваться, и после этого собственники примут решение о перспективах дальнейшего развития офлайн-розницы. Кстати, разработкой моделей, которые производит компания, занимается генеральный директор — Никита Бушманов. Помимо женской одежды, в ассортимент продукции фабрики входят корпоративные подарки. Этот сегмент семейное предприятие также планирует развивать.

Фабрика компании AIM CLO (ИП Бушманова) создана в 2018 году. Работает с российским сырьем. На производстве созданы условия для совмещения ручной работы и технологий. Конструкторы предприятия обучались дизайну одежды в Милане. Судя по сайту компании, акцент в производстве сделан на эффектные и одновременно лаконичные образы вне трендов.