Прокуратура подала в суд на «Кудряшовский» свинокомплекс

Иск природоохранной прокуратуры к АО «Кудряшовское» рассмотрит Новосибирский районный суд. Поводом для иска стали результаты проведенной проверки, которые показали, что компания не использует «наилучшие доступные технологии» для уменьшения неприятного запаха, исходящего от свиноводческого комплекса, на двух своих объектах первой категории, пишет «Коммерсант-Сибирь». В конце сентября директору компании было внесено представление, однако, нарушения не были устранены. Из-за этого 7 февраля прокуратура обратилась в суд.

Как ранее сообщали в компании, «наилучшие технологии уже используются». Также, по их мнению, замечания и предписания прокуратуры никак не связаны с запахом в черте Новосибирска.

Напомним, что новосибирцы уже много лет жалуются на неприятный запах в городе. В апреле руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что ведомство ведет проверки компаний, исследования воздуха, но не имеет нормативной базы, чтобы дать оценку воздействия на органы обоняния человека.

В пресс-службе «Кудряшевского» свинокомплекса редакции сообщили, что судебный иск на предприятие не поступал.