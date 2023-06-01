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В распределении бюджетных средств на кино будут участвовать служители церкви

  • 01/06/2023, 10:41
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В распределении бюджетных средств на кино будут участвовать служители церкви
Минкульт кардинально обновил экспертные советы по кино: из составов четырех советов исключены режиссеры, продюсеры и многие отраслевые журналисты, на их место пришли представители духовенства.

Министерство культуры России опубликовало на своем сайте приказ о новом составе экспертных советов по отбору кинофильмов, претендующих на госфинансирование.

Согласно документу, в составе экспертов не стало режиссёров Алексея Учителя, Алексея Аграновича, а также продюсера Петра Анурова, сценаристов Романа Кантора, Любови Мульменко и других.

В обновлённый состав советов включили депутата Госдумы Дмитрия Певцова, режиссёра Аллу Сурикову, телеведущего Алексея Пиманова и других. Также вновь прибывшими стали представители духовенства: протоиерей Дмитрий Рощин (в прошлом – актёр) и священник Филипп Ильяшенко.

По словам первого зампредседателя комитета по культуре Госдумы Елены Драпеко, состав по кино подвергся изменениям в связи с началом специальной военной операции. Так как ряд членов совета не поддержали СВО, их пришлось вывести из состава экспертного совета, пишет издание «Абзац».

Депутат отметила, что ранее поступало много претензий, что за бюджетные деньги снимаются антигосударственные картины. Поэтому ротация в совете экспертов должна изменить тематику самих кинокартин. В частности, Драпеко прогнозирует появление большего количества фильмов «для детей и юношества патриотического содержания, фильмов об истории Российской империи и Советского Союза».

Ранее редакция сообщала, что мультфильмы Миядзаки исчезнут из российских онлайн-кинотеатров 1 июня.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы Минкульт России культура кино искусство государственное финансирование кино власть бюджетные деньги на кино


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