Скончался лидер Бердского отделения партии ЛДПР

Вчера, 31 мая, скончался Игорь Горобец — руководитель Бердского отделения партии ЛДПР. Дата, время и место прощания будет известно позже. Об этом сообщает администрация Бердска в ВКонтакте.
Отмечается, что с 2013-го Игорь Петрович — один из основателей и постоянный член Общественной палаты Бердска.
— С 2014 года активно поддерживал все мероприятия направленные на поддержку Донбасса, участвовал в организации сбора и отправки гуманитарного груза для его защитников. Кроме того, оказывал реальную материальную адресную помощь беженцам из Украины, — говорится в сообщении.
Напомним, что почти трехметровый памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют 6 апреля в Москве. Фигура сделана из бронзы (это один из самых стойких и благородных материалов для памятника). Кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица.
Ранее редакция сообщала о том, что в Сузуне простятся с бойцом ЧВК «Вагнер».
Фото со страницы администрация города Бердска в ВКонтакте
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