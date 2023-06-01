Творожные сырки оказались в числе лидеров подорожавших молочных продуктов

В первом квартале текущего года творожные сырки вошли в ТОП самых дорогих молочных продуктов в нашей стране, пишут «РИА Новости», ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что их стоимость при пересчете на один килограмм составила 687 рублей,

вместе с тем, средняя стоимость килограмма мороженого составила 591 рубль, но все предыдущие рекорды побили сыр и сырные продукты — 760 рублей за килограмм.

Напомним, что до этого СМИ писали о снижении цен на молочные продукты в апреле этого года. Это произошло в связи с обеспокоенностью производителей о затоваривании складов, которое случилось в результате падения внутреннего потребительского спроса и трудностей с экспортом.

Ранее редакция сообщала, что цены на сырое молоко практически сравнялись с себестоимостью его производства.