В региональном Минобрнауки указали минимальные баллы ЕГЭ на следующий год

Министерство просвещения опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступающих в вузы на 2023 — 2024 учебный год, сообщает Минобрнауки региона.

Именно начиная с указанного порога, выпускники смогут поступить в учебные заведения в 2023-2024 учебном году. Так, вузы не могут принять документы от абитуриента с баллами ЕГЭ ниже этих. При этом нижнюю планку для поступления вузы могут поднимать и устанавливать на необходимом для них уровне.

Минимальное количество баллов по:

обществознанию — 45,

русскому языку — 40,

информатике и географии — 44,

математике — 39,

физике, биологии — 39,

химии — 39,

истории — 35,

литературе — 40,

иностранному языку — 30.