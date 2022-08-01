В региональном Минобрнауки указали минимальные баллы ЕГЭ на следующий год

Министерство просвещения опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступающих в вузы на 2023 — 2024 учебный год, сообщает Минобрнауки региона.
Именно начиная с указанного порога, выпускники смогут поступить в учебные заведения в 2023-2024 учебном году. Так, вузы не могут принять документы от абитуриента с баллами ЕГЭ ниже этих. При этом нижнюю планку для поступления вузы могут поднимать и устанавливать на необходимом для них уровне.
Минимальное количество баллов по:
обществознанию — 45,
русскому языку — 40,
информатике и географии — 44,
математике — 39,
физике, биологии — 39,
химии — 39,
истории — 35,
литературе — 40,
иностранному языку — 30.
Фото с официальной страницы Минобрнауки Новосибирской области Вконтакте
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