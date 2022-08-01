Жители Ленинского района чаще всех жалуются на бродячих собак

Жители Ленинского района Новосибирска чаще всего жалуются на бродячих собак, сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.

— С начала 2022 года в Ленинском районе зафиксировано 397 жалоб на бродячих собак, 116 животных было отловлено. В Октябрьском районе подано 310 жалоб, отловлено 52 собаки. В Кировском районе принято 299 жалоб и отловлено 53 собаки, — говорится в сообщении департамента энергетики и ЖКХ мэрии.

Меньше всего жалоб было в Центральном районе — всего 23 жалобы, и в Железнодорожном районе — 34 жалобы.

За прошедшее полугодие общее число жалоб увеличилось с 1767 до 1828. Было отловлено 355 животных.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске бродячие собаки напали на ребенка.