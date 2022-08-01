Мусорный полигон вновь стал темой для обращения новосибирцев в федеральные структуры

На минувших выходных прошел сход жителей населенных пунктов Новосибирского района, прилегающих к будущему новому мусорному полигону. Из представителей органов власти на встрече присутствовал только депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ).
— На сход мы также приглашали министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, но он не приехал, — пояснил редакции депутат Плотниковского сельсовета, один из организаторов схода Дмитрий Титов.
По его словам, в сходе приняли участие около 300 жителей близлежащих населенных пунктов.
— По итогам встречи мы подготовили резолюцию (имеется в распоряжении редакции), которую 2 августа планируем направить на имя президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, — перечислил Титов.
— Ответы на многочисленные обращения населения и общественности являются отписками. Фактического диалога с населением нет! — говорится в резолюции. — Мы, участники встречи, выражаем протест против действий властей, которые приведут к ухудшению нашей жизни. Мы против нарушения нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду… Мы не будем предлагать альтернативный участок под место размещения полигона ТБО, это обязанность региональной власти, у которой для этого есть ресурсы и возможности. Мусоросортировочный комплекс с полигоном ТКО должны быть размещены в отдалении от населенных пунктов, садовых и дачных обществ, от рек, ручьев и источников водоснабжения населения.
По итогам встречи участники предложили потребовать от правительства Новосибирской области выполнить следующие шаги:
Что касается обращения к Виктории Абрамченко, активисты поручили Дмитрию Титову поднять следующие вопросы:
Дмитрий Титов также сообщил, что 6 августа резолюцию планирует рассмотреть пленум реготделения КПРФ. Обращения по мусорному полигону в Плотниково будут направлены по тем же адресам.
Напомним, на минувшей неделе пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что Денис Архипов обсудил строительство мусороперерабатывающего комплекса с депутатами Плотниковского сельского совета на выездной встрече 28 июля.
— Самое главное — планируется не обычный полигон, даже не нужно сравнивать с тем, что есть сейчас, это будет современный мусороперерабатывающий комплекс. В проекте планируется реализовать передовые решения по переработке, обезвреживанию и захоронению отходов, — цитирует пресс-служба министра. — В частности, планируется переработка до 50% отходов, в том числе органических в компост, что значительно снизит риски неприятных запахов, возгораний и скоплений птиц и грызунов. Из бумаги, картона и пластика планируется производство твердого топлива для цементных заводов. Очистные сооружения обеспечат фильтрацию жидких стоков на самом высоком экологическом уровне.
При этом чиновник заявил: информация о том, что комплекс займет 270 га — слухи.
— В настоящее время это площадь всего земельного участка, на территории которого концессионеру необходимо будет найти оптимальную с точки зрения экологической безопасности территорию для размещения комплекса, но не более 70 га. Остальная территория не будет использоваться под нужды планируемого объекта, — подчеркнул Денис Архипов.
7 апреля 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о переводе земельного участка с кадастровым номером 54:19:133701:1934 в Новосибирском районе из состава земель сельхозназначения в категорию земель промышленности. Как уточняется в документе, на участке площадью 2713104 кв. м планируется разместить мусорный полигон. Участок снова расположен в Раздольненском сельсовете, но в другой его части — далее по Гусинобродскому шоссе. Судя по кадастровой карте, ближайшие населенные пункты — Плотниково, Боровушка и Эмон. Недалеко также находятся истоки рек Боровая и Ярская. Обе впадают в Иню.
Ранее редакция рассказывала, что в правительстве и Заксобрании региона идет разработка новой концессии по строительству мусорных полигонов. Предварительный проект концессии региональный парламент согласовал в середине июля. В середине июля новосибирцы пожаловались главе СК на левобережную свалку.
Фото предоставлено Дмитрием Титовым
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