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Мусорный полигон вновь стал темой для обращения новосибирцев в федеральные структуры

  • 01/08/2022, 14:37
Автор:
новости Новосибирска
Тему снова раскручивает КПРФ.

На минувших выходных прошел сход жителей населенных пунктов Новосибирского района, прилегающих к будущему новому мусорному полигону. Из представителей органов власти на встрече присутствовал только депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ).

— На сход мы также приглашали министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, но он не приехал, — пояснил редакции депутат Плотниковского сельсовета, один из организаторов схода Дмитрий Титов.

По его словам, в сходе приняли участие около 300 жителей близлежащих населенных пунктов.

— По итогам встречи мы подготовили резолюцию (имеется в распоряжении редакции), которую 2 августа планируем направить на имя президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, — перечислил Титов.

новости Новосибирска

С отменой ограничений в регионе возобновились протесты против свалок

В частности, активисты отмечают, что заявления властей о том, что работы по изысканиям и проведению экспертизы ведется под контролем общественности, — ложь!

— Ответы на многочисленные обращения населения и общественности являются отписками. Фактического диалога с населением нет! — говорится в резолюции. — Мы, участники встречи, выражаем протест против действий властей, которые приведут к ухудшению нашей жизни. Мы против нарушения нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду… Мы не будем предлагать альтернативный участок под место размещения полигона ТБО, это обязанность региональной власти, у которой для этого есть ресурсы и возможности. Мусоросортировочный комплекс с полигоном ТКО должны быть размещены в отдалении от населенных пунктов, садовых и дачных обществ, от рек, ручьев и источников водоснабжения населения.

По итогам встречи участники предложили потребовать от правительства Новосибирской области выполнить следующие шаги:

  1. сдержать обещание главы региона от 05.06.2018 не размещать полигон в районе с. Плотниково;
  2. запретить размещение полигона твердых коммунальных отходов на участке 54:19:133701:1934;
  3. отменить распоряжение № 154-рп от 07.04.2021г«О переводе земельного участка с кадастровым номером 54:19:133701:1934 в Новосибирском районе Новосибирской области из состава земель одной категории в другую»;
  4. территории на данном участке, которые покрыты коренными лесами, перевести в лесной фонд;
  5. территориям данного участка, которые не покрыты коренными лесами, вернуть статус сельхоз назначения;
  6. для выбора места строительства полигона и последующего контроля за проектированием, экспертизой, строительством и эксплуатацией предлагаем создать рабочую группу под вашим председательством, состоящую из представителей правительства, депутатов всех уровней, представителей реальной общественности (местных жителей, садоводов, дачников, представителей территориального бизнеса).

Новости Новосибирска

Конфликт с мусорным полигоном неизбежен

Активисты также решили поручить депутату Плотниковского сельсовета Дмитрию Титову обратиться в прокуратуру Новосибирской области для проведения проверки правомерности размещения полигона на данном участке. Кроме того, активисты намерены провести автопробег против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО. В прошлом году власти его проводить запретили.

Что касается обращения к Виктории Абрамченко, активисты поручили Дмитрию Титову поднять следующие вопросы:

  1. осуществить проверку деятельности правительства Новосибирской области по исполнению «мусорной» реформы;
  2. обратить внимание на обращения граждан против строительства мусорного полигона в районе с. Плотниково, Новосибирского района Новосибирской области;
  3. запретить властям Новосибирской области размещать полигон ТКО на земельном участке 54:19:133701:1934;
  4. дать оценку действиям правительства Новосибирской области: чьи интересы они отстаивают — жителей и области или крупного бизнеса?
  5. пересмотреть возможность размещения полигонов на природных территориях, вблизи водоемов и около населенных пунктов, изменить санитарно-защитные нормы в части значительного увеличения расстояний от полигонов ТКО до водных объектов и селитебных территорий (земель населенных пунктов, дачных обществ и т.п.) с учетом их перспективного развития.

Дмитрий Титов также сообщил, что 6 августа резолюцию планирует рассмотреть пленум реготделения КПРФ. Обращения по мусорному полигону в Плотниково будут направлены по тем же адресам.

Напомним, на минувшей неделе пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что Денис Архипов обсудил строительство мусороперерабатывающего комплекса с депутатами Плотниковского сельского совета на выездной встрече 28 июля.

— Самое главное — планируется не обычный полигон, даже не нужно сравнивать с тем, что есть сейчас, это будет современный мусороперерабатывающий комплекс. В проекте планируется реализовать передовые решения по переработке, обезвреживанию и захоронению отходов, — цитирует пресс-служба министра. — В частности, планируется переработка до 50% отходов, в том числе органических в компост, что значительно снизит риски неприятных запахов, возгораний и скоплений птиц и грызунов. Из бумаги, картона и пластика планируется производство твердого топлива для цементных заводов. Очистные сооружения обеспечат фильтрацию жидких стоков на самом высоком экологическом уровне.

При этом чиновник заявил: информация о том, что комплекс займет 270 га — слухи.

— В настоящее время это площадь всего земельного участка, на территории которого концессионеру необходимо будет найти оптимальную с точки зрения экологической безопасности территорию для размещения комплекса, но не более 70 га. Остальная территория не будет использоваться под нужды планируемого объекта, — подчеркнул Денис Архипов.

7 апреля 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение  о переводе земельного участка с кадастровым номером 54:19:133701:1934 в Новосибирском районе из состава земель сельхозназначения в категорию земель промышленности. Как уточняется в документе, на участке площадью 2713104 кв. м планируется разместить мусорный полигон. Участок снова расположен в Раздольненском сельсовете, но в другой его части — далее по Гусинобродскому шоссе. Судя по кадастровой карте, ближайшие населенные пункты — Плотниково, Боровушка и Эмон. Недалеко также находятся истоки рек Боровая и Ярская. Обе впадают в Иню.

 

Ранее редакция рассказывала, что в правительстве и Заксобрании региона идет разработка новой концессии по строительству мусорных полигонов.  Предварительный проект концессии региональный парламент согласовал в середине июля. В середине июля новосибирцы пожаловались главе СК на левобережную свалку. 

Фото предоставлено Дмитрием Титовым

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экология политика общество власть бизнес


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