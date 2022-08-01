Мусорный полигон вновь стал темой для обращения новосибирцев в федеральные структуры

На минувших выходных прошел сход жителей населенных пунктов Новосибирского района, прилегающих к будущему новому мусорному полигону. Из представителей органов власти на встрече присутствовал только депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ).

— На сход мы также приглашали министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, но он не приехал, — пояснил редакции депутат Плотниковского сельсовета, один из организаторов схода Дмитрий Титов.

По его словам, в сходе приняли участие около 300 жителей близлежащих населенных пунктов.

— По итогам встречи мы подготовили резолюцию (имеется в распоряжении редакции), которую 2 августа планируем направить на имя президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, — перечислил Титов.

— Ответы на многочисленные обращения населения и общественности являются отписками. Фактического диалога с населением нет! — говорится в резолюции. — Мы, участники встречи, выражаем протест против действий властей, которые приведут к ухудшению нашей жизни. Мы против нарушения нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду… Мы не будем предлагать альтернативный участок под место размещения полигона ТБО, это обязанность региональной власти, у которой для этого есть ресурсы и возможности. Мусоросортировочный комплекс с полигоном ТКО должны быть размещены в отдалении от населенных пунктов, садовых и дачных обществ, от рек, ручьев и источников водоснабжения населения.

В частности, активисты отмечают, что заявления властей о том, что работы по изысканиям и проведению экспертизы ведется под контролем общественности, — ложь!

По итогам встречи участники предложили потребовать от правительства Новосибирской области выполнить следующие шаги:

сдержать обещание главы региона от 05.06.2018 не размещать полигон в районе с. Плотниково; запретить размещение полигона твердых коммунальных отходов на участке 54:19:133701:1934; отменить распоряжение № 154-рп от 07.04.2021г«О переводе земельного участка с кадастровым номером 54:19:133701:1934 в Новосибирском районе Новосибирской области из состава земель одной категории в другую»; территории на данном участке, которые покрыты коренными лесами, перевести в лесной фонд; территориям данного участка, которые не покрыты коренными лесами, вернуть статус сельхоз назначения; для выбора места строительства полигона и последующего контроля за проектированием, экспертизой, строительством и эксплуатацией предлагаем создать рабочую группу под вашим председательством, состоящую из представителей правительства, депутатов всех уровней, представителей реальной общественности (местных жителей, садоводов, дачников, представителей территориального бизнеса).

Активисты также решили поручить депутату Плотниковского сельсовета Дмитрию Титову обратиться в прокуратуру Новосибирской области для проведения проверки правомерности размещения полигона на данном участке. Кроме того, активисты намерены провести автопробег против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО. В прошлом году власти его проводить запретили.

Что касается обращения к Виктории Абрамченко, активисты поручили Дмитрию Титову поднять следующие вопросы:

осуществить проверку деятельности правительства Новосибирской области по исполнению «мусорной» реформы; обратить внимание на обращения граждан против строительства мусорного полигона в районе с. Плотниково, Новосибирского района Новосибирской области; запретить властям Новосибирской области размещать полигон ТКО на земельном участке 54:19:133701:1934; дать оценку действиям правительства Новосибирской области: чьи интересы они отстаивают — жителей и области или крупного бизнеса? пересмотреть возможность размещения полигонов на природных территориях, вблизи водоемов и около населенных пунктов, изменить санитарно-защитные нормы в части значительного увеличения расстояний от полигонов ТКО до водных объектов и селитебных территорий (земель населенных пунктов, дачных обществ и т.п.) с учетом их перспективного развития.

Дмитрий Титов также сообщил, что 6 августа резолюцию планирует рассмотреть пленум реготделения КПРФ. Обращения по мусорному полигону в Плотниково будут направлены по тем же адресам.

Напомним, на минувшей неделе пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что Денис Архипов обсудил строительство мусороперерабатывающего комплекса с депутатами Плотниковского сельского совета на выездной встрече 28 июля.

— Самое главное — планируется не обычный полигон, даже не нужно сравнивать с тем, что есть сейчас, это будет современный мусороперерабатывающий комплекс. В проекте планируется реализовать передовые решения по переработке, обезвреживанию и захоронению отходов, — цитирует пресс-служба министра. — В частности, планируется переработка до 50% отходов, в том числе органических в компост, что значительно снизит риски неприятных запахов, возгораний и скоплений птиц и грызунов. Из бумаги, картона и пластика планируется производство твердого топлива для цементных заводов. Очистные сооружения обеспечат фильтрацию жидких стоков на самом высоком экологическом уровне.

При этом чиновник заявил: информация о том, что комплекс займет 270 га — слухи.

— В настоящее время это площадь всего земельного участка, на территории которого концессионеру необходимо будет найти оптимальную с точки зрения экологической безопасности территорию для размещения комплекса, но не более 70 га. Остальная территория не будет использоваться под нужды планируемого объекта, — подчеркнул Денис Архипов.

7 апреля 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о переводе земельного участка с кадастровым номером 54:19:133701:1934 в Новосибирском районе из состава земель сельхозназначения в категорию земель промышленности. Как уточняется в документе, на участке площадью 2713104 кв. м планируется разместить мусорный полигон. Участок снова расположен в Раздольненском сельсовете, но в другой его части — далее по Гусинобродскому шоссе. Судя по кадастровой карте, ближайшие населенные пункты — Плотниково, Боровушка и Эмон. Недалеко также находятся истоки рек Боровая и Ярская. Обе впадают в Иню.

Ранее редакция рассказывала, что в правительстве и Заксобрании региона идет разработка новой концессии по строительству мусорных полигонов. Предварительный проект концессии региональный парламент согласовал в середине июля. В середине июля новосибирцы пожаловались главе СК на левобережную свалку.