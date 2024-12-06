На две недели сузят часть Октябрьского моста в Новосибирске

С 5 по 20 декабря на 5 метров сужается проезжая часть южного спуска с Октябрьского моста, расположенного в районе домов № 45 и 45а на улице Большевистской.
Ограничение движения связано с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе.
Водителям следует быть внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и информационные щиты, а также строго соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, с 2022 по ноябрь 2024 год в Новосибирске проходил капитальный ремонт Октябрьского моста. Движение по мосту было частично перекрыто, что привело к появлению больших пробок, как на самом мосту, так и на подъездах к нему. На этой неделе стало известно о том, что руководство компании «СпецТрансСтрой», которая была одним из подрядчиков на объекте, подозревают в мошенничестве при выполнении государственных заказов. В отношении руководителя компании и его заместителя были возбуждены уголовные дела.
Самыми резонансными для жителей Новосибирска проектами компании стали станция метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста.
Ранее редакция сообщала о том, что движение по развязке около четвертого моста в Новосибирске запущено. Сняты все ограничения для проезда.
Источник фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
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