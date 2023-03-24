Экс-замначальника эксплуатационного вагонного депо «Инская» осужден за получение взятки

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима бывшего заместителя начальника эксплуатационного вагонного депо «Инская» — структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД». Кроме того, суд запретил ему в течение 3 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит РФ. Бывшего железнодорожника признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным суда, в период с февраля по декабрь 2019 года обвиняемый с целью личного незаконного обогащения получил от представителя юридического лица взятку в сумме свыше 450 тыс. рублей за сокрытие случаев проведения коммерческой организацией некачественного ремонта железнодорожных вагонов.

Ранее редакция сообщала о том, что группа из Новосибирска вывела за границу валюту на 430 млн рублей.