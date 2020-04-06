В регионе могут расширить круг организаций, которые получат право возобновить работу

Вопросы увеличения числа предприятий, которые смогут возобновить работу при условии полного исполнения их руководителями комплекса санитарных и защитных мер, а также проработку рекомендаций по срокам возможного снятия режима самоизоляции в Новосибирской области рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мы продолжаем мониторить эпидемическую ситуацию, продолжаем оценивать полноту и дисциплинированность исполнения мероприятий, рекомендованных собственникам различных объектов и организаций, и по оперативной ситуации будем принимать дополнительные решения. Дополнительные решения в отношении расширения круга организаций и видов деятельности, на которые не будет распространяться требование по приостановке работы. Я попрошу министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, Андрея Александровича Гончарова, уже на этой неделе начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет того, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять, и к концу недели подготовить предложения по расширению круга организаций, которые возобновляют свою работу, — отметил губернатор Андрей Травников.

Кроме того, Роспотребнадзор к концу недели, исходя из оперативной эпидемической ситуации, даст свои рекомендации по прекращению режима самоизоляции на территории Новосибирской области.

— Решением от 4 апреля режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Тем не менее, мы в любой момент готовы принять решение о прекращении этого режима, если позволит ситуация, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Фото редакции