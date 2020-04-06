Сибирские компании увеличили телеком-трафик из-за COVID-19

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл встречу с заместителем директора макрорегионального филиала «Сибирь» – директором по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком» Вячеславом Куцом. Обсуждались вопросы работы телекоммуникационного комплекса субъектов Федерации округа в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Как было отмечено, в настоящее время в рамках недопущения распространения инфекции в регионах округа приняты меры социального дистанцирования, многие жители округа переведены на удалённый режим работы. Так, специалистами «Ростелеком» зафиксирован рост запросов сибирских компаний по предоставлению сервисов и услуг, помогающих настроить удалённую работу. По общему мнению участников встречи, телеком-компаниям сегодня крайне важно обеспечить население надёжной и качественной связью.

Также в рамках встречи полпреду был представлен отечественный программный продукт, который позволяет осуществлять удалённый контроль за деятельностью приоритетных объектов промышленности и социальной сферы.

Фото: Сибирский ОИЦ