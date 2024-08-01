В регионе приступил к занятиям первый увеличенный набор операторов БПЛА

В Новосибирской области продолжается комплектование подразделений по программе «Служи со своими», где воинскую службу по контракту жители региона могут проходить вместе со своими земляками. Эксклюзивный подход к выбору подразделения для прохождения службы реализован по просьбам контрактников правительством Новосибирской области и Военным комиссариатом. Также военнослужащим предоставлены возможности получения востребованных военных специальностей.

Руководитель учебного центра «Звезда» Амир рассказал, что во время подготовки применяется индивидуальный подход, учитывая особенности каждого военнослужащего, его профессиональные навыки.

— Если говорить о необходимых качествах, то в таком деле будет полезен опыт киберспорта. Важно иметь хороший вестибулярный аппарат, потому что полет дрона подразумевает выполнение каких-либо виражей, фигур пилотажа. Военнослужащие должны быть очень внимательными и уметь различать местность не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Также важно уметь определять здания, сооружения, объекты, цели, уметь правильно их называть и доводить эту информацию уже до непосредственного исполнителя ударных дронов, разведчиков. Помимо направления оператора, у нас в номер расчета входит должность инженера, — добавил эксперт.

Руководитель департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов отметил, что такие специалисты, как операторы беспилотных летательных аппаратов, нужны во всех подразделениях.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сумма выплат составляет 805 тысяч рублей – это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей – федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым Указом Президента России и региональной – 405 тысяч рублей.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117.