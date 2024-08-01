Вор-рекордсмен из Кузбасса совершил 64 кражи в Новосибирске

Пронырливый сибиряк, приехавший в Новосибирск из Кемеровской области повадился ходить в различные офисы, спортивные учреждения, подсобки магазинов и тащил оттуда все, что плохо лежит и оставлено без присмотра.

Добычей вора стали многочисленные телефоны, банковские карточки, ноутбуки, портмоне, сумки и прочие личные вещи. Все эти трофеи 43-летний рецидивист сбывал, а банковскими карточками бессовестно расчитывался в магазинах.

― Заместитель прокурора Новосибирска Денис Головин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого уроженца Кемеровской области. Он обвиняется в совершении 64 преступлений по статье «Кража», ― сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве отмечают, что в результате преступных похождений кемеровчанина потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Теперь его судьбу будет решать Ленинский районный суд Новосибирска.