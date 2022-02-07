Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за некачественный ремонт и строительство дорог

104 миллиона рублей пени и штрафов начислено подрядным организациям Новосибирской области в 2021 году, сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД).

В ТУАДе сообщили, что 47,08 млн. рублей начислено подрядным организациям, занятым в ремонте и капитальном ремонте дорог; 20,74 млн. рублей — осуществляющим строительство и реконструкцию объектов; 26,36 млн. рублей — содержание и 10 млн. рублей — прочие виды работ. Сюда вошли проектные организации и организации, реализующие мероприятия в сфере безопасности дорожного движения на территории Новосибирской области. Основные причины всех санкций — нарушение сроков и качества работ.

Удержано с подрядных организаций 91,2 млн. рублей. Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Удержанные средства перераспределяются в доход дорожного фонда, а затем направляются на объекты, невошедшие в программу ремонта.

В списке штрафников ООО «СИБКОМ», ООО «КМС-Строймонтаж», ООО СК «Монолит», ООО «СоюзДорСтрой», ООО СК МАГИСТРАЛЬ, ООО «СтройСити», ООО «Новострой», ОАО «Новосибирскагропромдорстрой», АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, на заседании транспортного комитета регионального парламента в конце января обсуждался отчет Контрольно-счетной палаты Новосибирской области об итогах проведения ремонтных работ в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году. И аудиторы КСП, и депутаты заявили, что проблемы при ремонте и строительстве дорог повторяются из года в год и приводят к срыву сроков, а также к замечаниям по качеству работ.

В частности, депутат, директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков заявлял, что проектировщики недорабатывают проект в плане изысканий.

— Они проект подгоняют под то, чтобы он прошел экспертизу, а не отражал реальную ситуацию. Если на объекте реально не проведены испытания грунта, если недоделаны съемки и т. д., это может привести к непредсказуемым последствиям, — говорил Барсуков.

Много вопросов возникает и к работе организаций, осуществляющих строительный надзор.

— При комиссионном обследовании дорог были отобраны вырубки асфальто-бетонного покрытия. По результатам лабораторных испытаний выявлено несоответствие нормативам укладки — 42% проб не соответствовали нормативам. При этом организации, осуществляющие строительный контроль на разных объектах, факты несоответствия нормативам не установили, — подчеркивал аудитор КСП Валерий Алехин.

Вопросы к качеству ремонта дорог в Новосибирске и регионах области как у жителей, так и у общественников возникают постоянно. При этом в Минтрансе заявляли, что контроль за дорогами региона и города ужесточился. Во всяком случае это декларировали чиновники.