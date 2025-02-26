Рекламодателям

В регионе создан эффективный маршрут содействия занятости участников СВО

  • 26/02/2025, 17:25
В регионе создан эффективный маршрут содействия занятости участников СВО
К 26 февраля за помощью в трудоустройстве обратились 267 человек

По словам Ольги Лавровой, главы управления занятости населения областного министерства труда и соцразвития, уже 110 из них нашли работу, а 35 ветеранов начали свое дело.

Для каждого ветерана разрабатывается индивидуальный план, учитывающий его навыки и предпочтения. Далее им оказывается психологическая помощь, социальная адаптация, помощь в выборе профессии и подбираются варианты обучения.

Илья Родин, житель Новосибирска, добровольцем участвовал в СВО. После демобилизации в декабре 2024 года он обратился в центр занятости, где ему рекомендовали развиваться в сфере общественно-политических связей.

На встрече с работодателем Илье предложили вступить в добровольную народную дружину для помощи полиции в охране порядка. Он стал дружинником.

Сейчас бывший участник спецоперации проводит уроки мужества в школах. Его вклад в общественную жизнь отметили в областном Законодательном Собрании и предложили должность помощника депутата. Он помогает гражданам в решении различных проблем.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

116

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске открылся первый в России филиал Центра новых медиа
26/02/25 17:30
Бизнес Власть
В регионе создан эффективный маршрут содействия занятости участников СВО
26/02/25 17:25
Власть
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Губернатор поставил задачи по реализации новых нацпроектов в регионе
26/02/25 16:45
Власть
Новосибирский банкир Игорь Ким приобрел «Фольксваген Банк РУС»
26/02/25 16:30
Бизнес
Мэрия ищет подрядчика для благоустройства сквера имени Бугакова в Новосибирске
26/02/25 16:00
Общество
Компания «Роскосмоса» остановила торги по модернизации новосибирских трамваев
26/02/25 15:30
Бизнес Промышленность
МТС защитила жителей Новосибирска от почти полувека нежелательных разговоров
26/02/25 15:23
Технологии
Компания «Газпром газораспределение Томск» сменила название
26/02/25 15:00
Бизнес
Киберполицейские предупредили о рисках облачного хранения данных
26/02/25 14:30
Бизнес ПроБизнес
Новый автомобильный бренд выходит на российский рынок
26/02/25 14:00
Облаву на мигрантов устроили силовики в складах Wildberries в Новосибирске
26/02/25 13:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирске из-за роста турпотока растет популярность апартаментов
26/02/25 13:05
Недвижимость
Нелегальную автостоянку для фур создали на Хилокской в Новосибирске
26/02/25 13:00
Право&Порядок
10 лабораторий для подготовки ИТ-специалистов созданы в Новосибирской области
26/02/25 12:55
Власть
Торговцам палёным алкоголем вынесли приговор в Новосибирской области
26/02/25 12:00
Бизнес Право&Порядок
Новосибирец погасил долг почти в полмиллиона, чтобы улететь в Китай
26/02/25 11:30
Общество Право&Порядок
МВД изменит правила сдачи экзаменов на водительские права
26/02/25 11:00
В Новосибирске чистят территорию возле озера Верховое под будущую застройку
26/02/25 10:50
Бизнес
Собственников 450 тысяч объектов недвижимости ищут в Новосибирской области
26/02/25 10:30
Недвижимость Общество
Популярное
Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка
26/02/25 18:00
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Новости компаний
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
21/02/25 9:05
Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
20/02/25 11:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

[widget id=»search-3″]

Поиск по автору:

×

[widget id=»calendar-3″]

×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска