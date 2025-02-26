В регионе создан эффективный маршрут содействия занятости участников СВО

По словам Ольги Лавровой, главы управления занятости населения областного министерства труда и соцразвития, уже 110 из них нашли работу, а 35 ветеранов начали свое дело.
Для каждого ветерана разрабатывается индивидуальный план, учитывающий его навыки и предпочтения. Далее им оказывается психологическая помощь, социальная адаптация, помощь в выборе профессии и подбираются варианты обучения.
Илья Родин, житель Новосибирска, добровольцем участвовал в СВО. После демобилизации в декабре 2024 года он обратился в центр занятости, где ему рекомендовали развиваться в сфере общественно-политических связей.
На встрече с работодателем Илье предложили вступить в добровольную народную дружину для помощи полиции в охране порядка. Он стал дружинником.
Сейчас бывший участник спецоперации проводит уроки мужества в школах. Его вклад в общественную жизнь отметили в областном Законодательном Собрании и предложили должность помощника депутата. Он помогает гражданам в решении различных проблем.
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