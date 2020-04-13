В регионе создана комиссия по финансовой стабильности и сохранению занятости

Постановление «О межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости в организациях, расположенных на территории Новосибирской области» подписал губернатор Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что ее деятельность направлена на сохранение стабильности экономики региона в период действующих мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Комиссию возглавил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

— В настоящее время важно, чтобы и органы власти, и представители бизнес-сообщества, и иные социально значимые институты объединили усилия для стабилизации деятельности всех субъектов экономики региона и сохранения рабочих мест, — прокомментировал он.

Межведомственная комиссия по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости в организациях, расположенных на территории Новосибирской области, является координационным органом по обеспечению согласованных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований региона, общественных и иных организаций по выявлению фактов ухудшения финансово-экономического состояния и (или) снижения трудовой занятости работников в организациях. Кроме того, деятельность комиссии направлена на создание условий по стабилизации деятельности и сохранению занятости в организациях.

В состав комиссии вошли члены правительства региона, представители Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и организаций, Законодательного Собрания Новосибирской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, представители бизнес-сообщества.

В числе основных задач комиссии — рассмотрение итогов мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций региона, оперативное рассмотрение негативных тенденций и причин ухудшения финансово-экономического состояния организаций и (или) снижения трудовой занятости работников в организациях, совершенствование комплекса мер региона, направленных на стабилизацию и оздоровление экономического положения финансово неустойчивых организаций.

Напомним, что в Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению поддержки региональной экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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