В регионе утвердили программу развития промышленного кластера «Цифровая энергетика»

Правительство Новосибирской области поддержало развитие промышленного кластера «Цифровая энергетика» по производству приборов интеллектуального учета электроэнергии, «Умных сетей» (Smart grid), цифровых подстанций и систем и других цифровых продуктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, холдинг НПО «Радио и Микроэлектроника» (НПО «РиМ»), включающий 16 малых и средних предприятий, инициировал создание в Новосибирской области промышленного отраслевого кластера в начале 2019 года. В июле 2019 года была зарегистрирована Ассоциация «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика».

— Кластер предполагает разработку и производство оборудования для перевода электрических сетей на цифровые технологии. Общий объем инвестиционного финансирования программы развития кластера «Цифровая энергетика» составляет более 140 млн рублей. По плану развития кластера до 2025 года планируется увеличение объемов производства предприятий кластера до 15 млрд рублей в год, — отметил Лев Решетников.

По его словам, основным конкурентным преимуществом нового промышленного кластера «Цифровая энергетика» станет комплексный подход к разработкам и организации производства полного, взаимоувязанного по конструктиву и программному продукту комплекта электротехнического оборудования и оборудования каналов передачи данных для построения цифровых распределительных электрических сетей.

Лев Решетников пояснил, что в проекте «цифровизации» выделены следующие направления: приборы интеллектуального учета электроэнергии, «Умные сети» (Smart grid), цифровые подстанции, цифровые системы прогностики состояния оборудования распределительных сетей, телеуправление оборудованием подстанций, программный комплекс для построения энергорежимов распределительных электросетей.

В пресс-службе подчеркнули, что правительство Новосибирской области утвердило региональной программы развития промышленного кластера «Цифровая энергетика».

Фото: Юлия Данилова