Производственная система «Ростелекома» в Сибири набирает обороты

Один из примеров такой технологии сотрудники «Ростелекома» увидели на экскурсии в новосибирской компании NPM, выпускающей устройства розлива напитков и предлагающей IT-продукты для бизнеса.

Бережливое производство (англ. lean manufacturing) — концепция управления предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Подход предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и ориентацию на клиента. Компания NPM адаптировала эту методологию в бизнес-процессы.

— Об успехе применения бережливого производства говорит тот факт, что нам удалось сократить количество брака до 2%, — делится опытом Екатерина Воробьева, HR–менеджер NPM. — У нас высокие требования к каждому этапу. Даже мелкое пятнышко на изготавливаемой детали может послужить причиной отбраковки. Каждый сотрудник несет личную ответственность на рабочем месте.

Сотрудники «Ростелекома» отметили необычный подход в управлении проектами и организацией в целом. Все подразделения NPM работают как самостоятельные участки полного цикла — с разработкой, производством и продажами. Команды сами ставят себе планы и требуют от сервисных служб ресурсы на реализацию проектов. Причем те или иные запросы между подразделениями или коллегами предварительно оформляются через приложение в детальный договор. По итогам выполнения задачи по договору они получают условное денежное вознаграждение.

— Руководство компании организовало среди коллег некую игру в бизнес. Такое решение возможно внедрить и в “Ростелекоме”, только необязательно в ход пускать живые деньги. Их заменят, например, бонусы, — считает Евгений Аралов, главный методолог центра учета и отчетности «Новосибирск» филиала Общего центра обслуживания «Ростелекома».

Подобные экскурсии — часть плана по постоянному совершенствованию бизнес–процессов в компании и улучшению качества предоставляемых услуг.

— Мы тщательно изучаем компанию, прежде чем отправиться туда на экскурсию. Лучшие практики — внедряем. Например, по итогам визита на Новосибирский завод химконцентратов, переняли “фабрику процессов”, которая помогает освоить инструменты бережливого производства. Система уже отрабатывается в Иркутском филиале “Ростелекома”. С завода имени Чкалова позаимствовали технологию 5С, позволяющую привести в порядок рабочее пространство сотрудников, — рассказала руководитель офиса трансформации макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Ольга Дьячук.

Фото предоставлено пресс-службой компании