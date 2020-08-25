В Толмачево почувствовали, что карантин сворачивается

В июле пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 460 995 человек, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя июня 2020 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 456 016 пассажиров, на международных вывозных рейсах — 4 979 пассажиров.

Кроме того, по сравнению с июлем прошлого года наблюдается положительная динамика по внутрироссийским южным направлениям (+47%). Рост стал возможным благодаря увеличению количества рейсов и сохранению средней заполняемости на уровне 2019 года, поясняет пресс-служба компании.

Самыми динамичными направлениями июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+84%), Анапа (65,4%), Сочи (+33,6%), Краснодар (+26,4%), Новокузнецк (+23,8%), Нерюнгри (19,1%), Ростов-на-Дону (+9,6%), Симферополь (+7,4%), Самара (+6,8%) и Минеральные воды (+4,6%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам июля 2020 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа.

В июле S7 Airlines приступила к выполнению субсидируемых рейсов из Новосибирска в Грозный — новый город маршрутной сети аэропорта Толмачёво. Начало полётов стало возможным благодаря государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок. Направление Новосибирск – Грозный включено в перечень субсидируемых по постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 1242, софинансируется бюджетами Новосибирской области и Чеченской Республики.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,747 млн пассажиров.

Фото с сайта аэропорта Толмачево, автор — Светлана Балаева