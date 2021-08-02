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Дебетовые карты с доставкой завтра, правда ли это

  • 02/08/2021, 14:38
Пошаговая инструкция заказа дебетовой карты с доставкой завтра в удобное место для Вас, что учесть, какие банки выбрать, правда ли это в целом.

На текущий этап времени жители Москвы и многих крупных городов Российской Федерации могут позволить себе день в день заказать с доставкой практически всё, не сильно отстают и банки, предлагающие доставку дебетовых карт также достаточно быстро, но не день в день и даже на следующий день обещает привести только Тинькофф, так что доставка дебетовой карты с доставкой завтра это и правда, но только для Москвы и нет, так как, по нашей статистике, даже Тинькофф доставляет дебетовую карту в среднем за три дня.

Как же быть, мы рекомендуем Вам следующее, посетите Дебетовые Карты Онлайн, это здесь https://debetovye-karty-onlayn.ru/debetovaya-karta-s-dostavkoy-na-dom/, что позволит Вам выбрать уже не только карту Тинькофф Блэк, но и Альфа-Карту с преимуществами от Альфа-Банка или СберКарту от СберБанка, все эти три карты позволят Вам начать их использование сразу же после оформления заявки онлайн, Вам просто потребуется установить приложение выбранного банка, пополнить новую карту с другой карты, установить оформленную карту в Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay и всё, карта готова к использованию для покупок онлайн и офлайн

Кроме этого, если Вас не устроят предложенные нами карты, Вы сможете на этой же странице ознакомиться с другими предложениями топовых банков России на дебетовые карты, на что стоит обратить внимание при выборе дебетовой карты, наши рекомендации:

  1. если Вас интересует кэшбэк, учитывайте следующее: общая сумма возможного кэшбэка в месяц, при каких условиях он будет начисляться и так далее, так как например у Тинькофф Банка, если говорить о их кэшбэке до 30% за покупки у партнёров банка, максимальная сумма кэшбэка, которую Вы сможет получить не превысит 6 000 рублей, или кэшбэк, который до 15% в выбранных категориях, здесь и вовсе максимально 3 000 рублей в месяй или 5 000 рублей с Tinkoff Pro
  2. если Вы пожелаете снимать наличные без комиссии везде, например у Альфа-Карты от Альфа-Банка размер суммы снятия ограничен 50 000 рублей и при условии расхода по карте в месяц более 10 000 рублей и среднемесячном остатке на счёте карты более 30 000 рублей, а если говорить о СберКарте от Сбербанка, здесь условия следующие: расход по карте более 75 000 рублей в месяц или среднемесячный остаток на карте более 150 000 рублей
  3. похожая история и по бесплатному годовому обслуживанию, у Альфа-Карты, оно по честному, бесплатное без условий, а вот у Тинькофф Блэк обслуживание будет бесплатным, если среднемесячный остаток на любых ваших счетах в Тинькофф Банке был более 50 000 рублей, такая же ситуация и у СберКарты, обслуживание будет бесплатным только при расходе более 5 000 рублей в месяц или остатке на карте более 20 000 рублей

Три вышеприведённых примера касаются не только Тинькофф Банка, Альфа-Банка, СберБанка, такая ситуация во всех кредитных организациях России, просто внимательнее изучайте условия предоставления нужных Вам услуг и всё будет хорошо.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : банковские карты


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