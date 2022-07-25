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В регионе выросли темпы вакцинации от коронавируса

  • 25/07/2022, 12:18
Автор:
новости Новосибирска
Количество заболевших за неделю увеличилось на 10%.

— За минувшую неделю выявлено 368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 10% больше, чем неделей ранее. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в районах области — 56% или 206 случаев. Коэффициент распространения — больше 1, — сообщил на оперативном совещании глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

За минувшую неделю в регионе проведено более 40 тыс тестирований. Почти в 3%  случаев выявлен положительный результат на COVID-19. 94% случаев с симптомами ОРВИ, 3,8% — внебольничной пневмонии.

— Третью неделю мы видим увеличение количества иммунизированных. За минувшую неделю прививки поставили около 8 тыс человек — это на 2 тыс больше, чем неделей ранее. Но темы вакцинации нужно наращивать, — добавил Щербатов.

Кроме того, он сообщили, что в регионе продолжается работа по проведению профилактических мероприятий, прежде всего с гражданами в возрасте 65 лет и старше. На минувшей неделе на оперативном совещании Александр Щербатов рекомендовал вернуть для этой категории жителей области масочный режим.

Напомним, представители власти не исключают, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится осенью. Во многих зарубежных странах уже наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19. Рост заболевших и госпитализированных идет в Москве и части регионов центральной России. В Новосибирской области ситуация пока довольно ровная. По данным областного Минздрава, за минувшие сутки в регионе заболело 50 человек, госпитализировано 9. Первым компонентом привито 1690 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Медицина Город

Регионы: Новосибирск

Теги : коронавирус власть вакцинация


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