В реку Чаус выпустили свыше 5 тысяч мальков нельмы в Новосибирске

В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры выпустили 5 тысяч мальков нельмы в Чаус.

– Проверкой установлено, что юридическое лицо по согласованию с уполномоченным органом, использует акваторию реки Бердь Обь-Иртышского бассейна с целью забора воды для осуществления хозяйственной деятельности, – говорится в сообщении прокуратуры.

Для компенсации организация должна была выпустить мальков массой почти 80 кг. Но этого не было сделано в прошлом году, поскольку забор воды осуществлялся в зимний период.

– Природоохранный прокурор предостерег руководителя организации о недопустимости нарушения законодательства в сфере сохранения водных биологических ресурсов, – отметили в сообщении.

В связи с этим организация выпустила в реку Чаус свыше 5000 молоди нельмы.

Ранее редакция сообщала о том, что таможенники передали старинные монеты в музей Новосибирска.