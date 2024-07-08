В реку Чаус выпустили свыше 5 тысяч мальков нельмы в Новосибирске

В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры выпустили 5 тысяч мальков нельмы в Чаус.
– Проверкой установлено, что юридическое лицо по согласованию с уполномоченным органом, использует акваторию реки Бердь Обь-Иртышского бассейна с целью забора воды для осуществления хозяйственной деятельности, – говорится в сообщении прокуратуры.
Для компенсации организация должна была выпустить мальков массой почти 80 кг. Но этого не было сделано в прошлом году, поскольку забор воды осуществлялся в зимний период.
– Природоохранный прокурор предостерег руководителя организации о недопустимости нарушения законодательства в сфере сохранения водных биологических ресурсов, – отметили в сообщении.
В связи с этим организация выпустила в реку Чаус свыше 5000 молоди нельмы.
Ранее редакция сообщала о том, что таможенники передали старинные монеты в музей Новосибирска.
Источник фото: предоставлено пресс-службой п
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru