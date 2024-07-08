Более 100 дачных участков подтопило под Новосибирском

В Новосибирске подтопленными оказались 105 дачных участков. Из них 101 участок расположен в СНТ «Иванушка».

Причиной подтопления стал высокий уровень грунтовых вод, а также осадки.

Как сообщил на оперативном совещании глава регионального МЧС Виктор Орлов, ситуация не является чрезвычайной.

— Соответствующие документы направлены в адрес главы муниципального района и в Минприроды. На этой неделе предполагаю снятие этой ситуации с контроля с выработкой долгосрочных мер, — сказал Орлов.

По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Новосибирской области ожидаются небольшие кратковременные дожди. Дневная температура будет 23-24 градуса.

Ранее редакция сообщала о том, что сильный ливень прошел в Новосибирске.