Более 100 дачных участков подтопило под Новосибирском

В Новосибирске подтопленными оказались 105 дачных участков. Из них 101 участок расположен в СНТ «Иванушка».
Причиной подтопления стал высокий уровень грунтовых вод, а также осадки.
Как сообщил на оперативном совещании глава регионального МЧС Виктор Орлов, ситуация не является чрезвычайной.
— Соответствующие документы направлены в адрес главы муниципального района и в Минприроды. На этой неделе предполагаю снятие этой ситуации с контроля с выработкой долгосрочных мер, — сказал Орлов.
По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Новосибирской области ожидаются небольшие кратковременные дожди. Дневная температура будет 23-24 градуса.
Ранее редакция сообщала о том, что сильный ливень прошел в Новосибирске.
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