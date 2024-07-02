Таможенники передали старинные монеты в музей Новосибирска

Сотрудники Сибирской оперативной таможни передали в Новосибирский краеведческий музей изъятые при попытке незаконного вывоза из России старинные предметы.
— Угольный самовар, 11 монет и 7 банкнот передали Новосибирскому государственному краеведческому музею, — говорится в сообщении таможни.
В числе переданных предметов – монеты, отчеканенные в конце 19 – начале 20 века в Российской империи, РСФСР и Китае. Среди бумажных документов: государственные кредитные билеты Российской империи, расчётные знаки РСФСР и немецкая банкнота Веймарской республики номиналом в 1 миллиард марок.
— Предметы были задержаны при попытке их незаконного вывоза из России, — отметили в сообщении.
Эти предметы относятся к категории культурных ценностей, поэтому суд вынес решение о конфискации товара у нарушителя.
Ранее редакция сообщала о том, что табун лошадей не выпустили таможенники из Новосибирской области.
Источник фото: Сибирское таможенное управление, автор: пресс-служба.
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