Таможенники передали старинные монеты в музей Новосибирска

Сотрудники Сибирской оперативной таможни передали в Новосибирский краеведческий музей изъятые при попытке незаконного вывоза из России старинные предметы.

— Угольный самовар, 11 монет и 7 банкнот передали Новосибирскому государственному краеведческому музею, — говорится в сообщении таможни.

В числе переданных предметов – монеты, отчеканенные в конце 19 – начале 20 века в Российской империи, РСФСР и Китае. Среди бумажных документов: государственные кредитные билеты Российской империи, расчётные знаки РСФСР и немецкая банкнота Веймарской республики номиналом в 1 миллиард марок.

— Предметы были задержаны при попытке их незаконного вывоза из России, — отметили в сообщении.

Эти предметы относятся к категории культурных ценностей, поэтому суд вынес решение о конфискации товара у нарушителя.

Ранее редакция сообщала о том, что табун лошадей не выпустили таможенники из Новосибирской области.