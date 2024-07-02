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Таможенники передали старинные монеты в музей Новосибирска

  • 02/07/2024, 19:44
Автор: Артем Рязанов
Таможенники передали старинные монеты в музей Новосибирска
Предметы были изъяты при попытке незаконного вывоза из страны.

Сотрудники Сибирской оперативной таможни передали в Новосибирский краеведческий музей изъятые при попытке незаконного вывоза из России старинные предметы.

— Угольный самовар, 11 монет и 7 банкнот передали Новосибирскому государственному краеведческому музею, — говорится в сообщении таможни.

В числе переданных предметов – монеты, отчеканенные в конце 19 – начале 20 века в Российской империи, РСФСР и Китае. Среди бумажных документов: государственные кредитные билеты Российской империи, расчётные знаки РСФСР и немецкая банкнота Веймарской республики номиналом в 1 миллиард марок.

— Предметы были задержаны при попытке их незаконного вывоза из России, — отметили в сообщении.

Эти предметы относятся к категории культурных ценностей, поэтому суд вынес решение о конфискации товара у нарушителя.

Ранее редакция сообщала о том, что табун лошадей не выпустили таможенники из Новосибирской области.

Источник фото: Сибирское таможенное управление, автор: пресс-служба. 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : таможенники музей


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