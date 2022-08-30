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В Новосибирске подбирают площадку для фабрики научного кино

  • 30/08/2022, 18:03
научное кино
Власти рассчитывают, что она начнет работать в регионе в 2024 году.

— Фабрике научного кино — быть! Причем совсем скоро, открыть ее в Новосибирске планируется в 2024 году, — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР).

Сейчас АИР рассматривает три площадки для открытия кинопроизводства: Центр культуры и отдыха «Победа» и его прилегающая территория, Академпарк (третья очередь) и район НГТУ в левобережной части Новосибирска.

—  Самое главное сейчас — создать коммуникационную площадку, которая бы соединяла в себе поставщиков оборудования, цифровых технологий и анимации. Необходимо разрозненный бизнес объединить на площадке высокотехнологичного павильона. Обсуждается инвестпроект создания такого павильона, — приводит пресс-служба слова советника гендиректора АИР Лады Юрченко.

Концепция развития креативных индустрий утверждена в Новосибирской области

В ближайшие недели будут определены точные технические параметры фабрики научного кино. Одним из вариантов подготовки специалистов может стать запуск кадрового полигона новосибирской арт-студией по производству видеоконтента «LBL-Сибирь».

— У Новосибирска есть уникальное преимущество, которого нет у другого региона. Это мощнейшее отделение Российской академии наук, которое закрывает исследованиями добрую половину территории нашей страны. А научные исследования — это знание о том, где мы живём и чем располагаем: геология, биология, антропология, этнография, история и так далее по списку. И, конечно, имея такой ресурс, у нас есть хорошая история кинопроизводства. Это и документалистика советского времени — киножурнал «Сибирь на экране», студии хроники, и богатейший опыт ГТРК «Новосибирск» создания документальных фильмов, — говорила Лада Юрченко в интервью каналу «Сибирь 24» на «Технопроме-2022».

Соглашение о создании фабрики научного кино в регионе еще не подписано.

Напомним, летом прошлого года правительство Новосибирской области одобрило концепцию развития креативных индустрий, которая предполагает создание в регионе анимационного кластера, арт-резиденций и креативных пространств, развитие научного и детского образовательного туризма. Документ должен создать условия для высоких темпов роста креативного сектора экономики.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске будут готовить 3D-аниматоров и звукорежиссеров. 

Фото: pixabay.com – Joshua_Willson  

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Рубрики : Наука Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Научное кино креативные индустрии кинопроизводство


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