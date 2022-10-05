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Экс-главу Новосибирского областного суда приговорили к 3 годам условно

  • 05/10/2022, 12:15
превышение должностных полномочий
Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

Барнаульский Центральный районный суд вынес приговор бывшему председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной, виновной в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище. Затем указанные материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений. Стоит отметить, что впоследствии двум фигурантам были вынесены обвинительные приговоры.

— Такие действия существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства из-за невозможности установления обстоятельств для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, принципы осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, а также дискредитировали судебную систему, — говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.

Суд приговорил Римму Шатовкину к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года.

Напомним, что уголовное дело в отношении Риммы Шатовкиной было возбуждено в январе 2021 года, преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области. Вину по предъявленному обвинению экс-председатель областного суда не признала.

 

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Фото с сайта Новосибирского областного суда

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Алтай

Теги : ФСБ приговор превышение должностных полномочий областной суд


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