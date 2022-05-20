В Республике Алтай возобновились работы в рамках нацпроекта

Как заявил Константин Зорий, министр регионального развития Республики Алтай, за этот сезон в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе планируется привести в нормативное состояние 245,5 км региональных дорог и свыше 11 км дорог городской агломерации.

С наступлением благоприятных погодных условий дорожники возобновили работы по строительству и ремонту дорог. По информации «Горно-Алтайавтодор», подрядные организации работают на 11 участках и 7 мостах. На автомобильной дороге Усть-Сема – Чемал – Куюс приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Параллельно на объекте ведутся работы по устройству основания дороги.

На Ябоганском перевале (трасса в Усть – Канский и Усть — Коксинский районы), практически завершена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, в районе Кырлыкского перевала дорожники исправляют геометрию земляного полотна после зимы.

На участках дорог Усть-Кан – Коргон, Солонешное – Усть-Кан и на отрезке пути в направлении села Карагай выполняют земляные работы и распределяют щебеночно-песчаную смесь.1,5 км дорожного основания укрепили с помощью ресайклера на дороге Чоя – Сёйка – Ынырга. На двух участках дороги Тулой – Бийка укладывают водопропускные трубы и вырубают кустарник. На семикилометровом участке дороги Шебалино – Каспа отсыпали 1,5 км щебеночно-песчаной смеси и заменили семь водопропускных труб.

На автомобильной дороге Горно-Алтайск – Алферово, Майминского района, подрядчики сфрезеровали старый асфальт и демонтировали барьерное ограждение. К устройству нового покрытия проезжей части планируется приступить в ближайшие дни. Также, планируется построить тротуар и запустить современное наружное освещение.

Кроме того, продолжаются работы на участках дороги, протяжённостью 3 километра, Горно- Алтайск – Артыбаш (Турочакский и Чойский районы). Дорожники снимают старое асфальтовое покрытие, ведутся работы по прокладке руслоотводных и водопропускных труб, укрепление и отсыпка дорожного полотна. На этом участке сейчас установлено 4 светофора, время ожидания проезда иногда составляет 20 минут.

В связи с проведением вышеуказанных работ, на некоторых участках трассы установлены светофоры, регулирующие одностороннее движение, при планировании поездки гостям региона необходимо учитывать и планировать маршрут заранее, также, иметь небольшой запас воды, а при необходимости и перекуса, особенно для детей. Учитывайте, что время, затраченное на дорогу, может быть больше планируемого. Ну и конечно же будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим!

Ранее редакция сообщала, что Алтай активно готовится к приему гостей и ожидает увеличения турпотока.