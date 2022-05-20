Ритуальное агентство выплатило миллионный штраф в принудительном порядке

В Новосибирске судебные приставы принудительно взыскали с ритуального агентства штраф, сообщает пресс-служба ведомства.

Компания, предоставляющая ритуальные услуги в период 2017-2019 годы, скупала информацию об умерших, чтобы первыми предложить родственникам свой сервис.

— Врач патологоанатом, получавший вознаграждение, был привлечен к уголовной ответственности. Ритуальному агентству, в соответствии с ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение в интересах юридического лица» назначен штраф в размере одного миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Поскольку в сроки для добровольного исполнения штраф погашен не был, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Взысканной суммы хватило для полного погашения задолженности.

Ранее прокурор Новосибирской области утвердил обвинительное заключение в отношении учредителя ООО Похоронный дом «Некрополь», который подозревается в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.