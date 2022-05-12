Менее трети гостиниц и турбаз Республики Алтай получили «звезды»

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай, на территории региона официально ведут деятельность 388 организаций, работающих в сфере размещения туристов. Это гостиницы, базы отдыха, туристические комплексы. На сегодняшний день классификацию прошли только 112 организаций (чуть меньше трети от общего числа). Напомним, федеральный закон, который дополнялся в связи с пандемическими ограничениями, обязывает оказывать туристические услуги только на основании классификации уже с 1 января 2022 года. Минимальная сумма штрафа в случае ее отсутствия составляет 50 тысяч рублей.

Сергей Зяблицкий, исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай, считает, что приведение отрасли к работе по единым стандартам крайне необходимо.

— Туриндустрия в Республике Алтай сегодня — это НЭП: кто как хочет, так и работает. Уже давно назрела необходимость приведения этой сферы к определенным стандартам. В частности, в гостиницах должен быть определенный комплект мебели, ширина матраса на кроватях должна быть не менее 80 см, существуют четкие требования к постельным принадлежностям, полотенцам. Их выполнение в конечном счете приводит к повышению удобства размещения и приятному времяпровождению туристов, — перечисляет Зяблицкий. — Фактически это защита прав потребителей, улучшение качества, предоставляемых услуг. Также при прохождении классификации специалисты дают предпринимателям рекомендации, что они могут улучшить в структуре своего бизнеса, оказываемых услуг.

Второй аспект классификации — защита прав отельеров. Представитель туриндустрии признает, что иногда у гостей бывают завышенные требования к средствам размещения. Опираясь на четко прописанные стандарты, предприниматель может их оспорить, аргументированно объяснить и урегулировать конфликт с минимальными потерями.

— К примеру, случай, произошедший в одной из гостиниц члена нашей ассоциации: гости настойчиво требовали предоставить халаты. Номера в гостинице соответствовали категории «две звезды», и данная услуга не входила в перечень, — комментирует Сергей Зяблицкий.

Наконец, от категории, которая присваивается после оценки степени комфорта, и уровня предоставляемых услуг складывается ценовая политика туристического объекта.

— Выбор места отдыха, конечно же, за туристами, но и представителям туриндустрии, размещающим у себя отдыхающих, пора понять, что с диким рынком надо заканчивать, иначе не будет перспектив роста. Для этого необходимо наводить порядок в отрасли для привлечения новых туристов в Республику Алтай, — уверен собеседник редакции. — В итоге рынок гостиничного бизнеса должен приобрести упорядоченный характер, понятный и отельерам, и туристам.

Классификация гостиничного бизнеса в РФ проводится в рамках федерального закона №16 от 5 февраля 2018 года. Она позволяет строго определить категорию требований как гостей региона, так и предпринимателей, занятых в этом секторе. Стоимость прохождения классификации для объекта «без звезд» с номерным фондом не более 15 мест размещения стоит от 15 тысяч рублей, «одна звезда» и вместимость до 20 мест — 20 тысяч рублей. Для отелей на 500 номеров определение категорийности стоит около 100 тысяч рублей, но таких объектов в регионе пока нет.

В России сейчас работают почти 200 организаций, которые проводят аккредитацию гостиничного бизнеса. К сожалению, есть факты недобросовестного исполнения обязанностей. Так, недавно была отозвана лицензия у крымской компании. Кто-то пытается проводить эту работу по фотографиям, что строго запрещено, так как аккредитация возможна только с выездом на место. В министерстве Ростуризма создана апелляционная комиссия, куда поступают сигналы о деятельности таких организаций, затем принимаются меры.

Ранее редакция публиковала мнение новосибирских участников гостиничного рынка о «звездности» отелей и прочих средств размещения.