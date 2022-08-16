В Республике Алтай возобновляют масочный режим

Масочный режим решили возобновить в Республике Алтай из-за роста заболеваемости ковидом. Жителям снова рекомендуют носить маски в общественных местах, заявил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

— В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией решением оперативного штаба внесены изменения в «антиковидное» распоряжение правительства региона. Согласно документу, на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования, — рассказал журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Он добавил, что в республике продолжается рост заболеваемости: так, за первую неделю августа ковид подтверждён у 390 человек, на прошлой неделе было уже 468 заболевших. При этом госпитализаций немного, и в основном пациенты переносят инфекцию в лёгкой форме.

Ранее масочный режим решили вернуть Новосибирская область, Бурятия и Республика Тыва.

По прогнозу заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академика РАН Сергея Нетесова, заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад в ближайшие неделю-две, написали «Известия».