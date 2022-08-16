Минэкономразвития РФ подготовило проект документов для создания особой экономической зоны «Кузбасс»

Проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кузбасс» подготовлен Минэкономразвития России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кузбасса

— Особая экономическая зона «Кузбасс» даст новый импульс развитию региональной экономики. Этот проект важен для Кузбасса как в плане диверсификации, так и для формирования условий для комфортной жизни людей. Будут реализованы новые проекты, не связанные с добычей угля, — пояснил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, на территории ОЭЗ пять якорных резидентов планируют реализацию проектов по производству извести, минеральных удобрений (аммиак и гранулированный карбамид, жидкая углекислота), продуктов переработки зерна амаранта, а также медицинской мебели, продуктов питания и иной продукции. Ранее сообщалась, что в феврале 2022 года власти Кузбасса заключили соглашение о намерениях реализовать инвестпроекты в ОЭЗ «Кузбасс» с АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» («Сибцем») и ООО Научно-производственный холдинг «АмарантАгро».

— Минэкономразвития России совместно с регионом проводят комплексную работу по диверсификации экономики Кузбасса. Так, резидентами создаваемой ОЭЗ планируется вложить более 92 млрд рублей инвестиций, создать порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест, — отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Правительство Кузбасса до 2025 года планирует направить более 3 млрд рублей для строительства в ОЭЗ инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. Средства будут выделены из регионального бюджета в рамках одобренного бюджетного инфраструктурного кредита.

Ранее редакция приводила мнение экспертов, которые прогнозировали рост количества особых экономических зон в России.