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Сибирский Сбербанк выдал более 8 тысяч кредитов по социально-значимым ипотечным программам

  • 16/08/2022, 10:48
За семь месяцев 2022-го года подразделения Сибирского банка ПАО Сбербанк выдали 8,6 тысяч кредитов по социально-значимым программам кредитования.

Новости бизнесаОбщая сумма выданных средств превысила 26,8 млрд рублей.

13,2 млрд рублей было выдано в рамках программы «Господдержка 2020», а в рамках «Семейной ипотеки» — еще 13,8 млрд. Лидером является Новосибирская область — 1,6 тыс. заключенных сделок на 4,3 млрд рублей по «Господдержке 2020» и 1,1 тыс. сделок на 4,4 млрд рублей по «Семейной ипотеке».

«Господдержка 2020» — льготная программа со ставкой от 6,3% годовых на срок до 30 лет с максимальной суммой кредита 6 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 12 млн рублей).

«Семейная ипотека» — льготная программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Ставка от 5,3% годовых, максимальный срок кредита до 30 лет, минимальная сумма 300 тыс. рублей, максимальная – 15 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 30 млн рублей).

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер традиционно одним из первых включается в реализацию программ с государственной поддержкой, чтобы наши клиенты из всех социальных групп могли найти для себя наиболее выгодное решение. Кроме того, мы постоянно развиваем возможности онлайн-площадки Домклик, на которой сегодня можно подобрать жилье и тут же получить ипотеку на его покупку, буквально в считанные минуты».

Сбербанк продолжает прием заявок на ипотечные кредиты по льготным программам. Подробнее узнать о программах с господдержкой можно онлайн на Домклик.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбербанк недвижимость ипотека


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