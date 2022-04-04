Рекламодателям

В ритейле вырастет конкуренция за покупателя

  • 04/04/2022, 15:08
Автор:
новости Новосибирска
А сам покупатель начнет смещаться в дискаунтеры.

В ходе онлайн-конференции ФГ «Финам» эксперты проанализировали влияние санкций на ритейл и предпочтения потребителей. В частности, аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова прогнозирует, что на рынке может вырасти конкуренция за конечного потребителя: на фоне снижения покупательской способности розничные покупатели будут более тщательно взвешивать предложения.

— Российские производители потребительских товаров с налаженным производством и свободными мощностями вероятно получат толчок в текущей ситуации за счет смещения фокуса на локальных поставщиков. Такие компании смогут нарастить каналы сбыта, зарекомендовать себя у покупателей. Интернациональная конкуренция для таких производителей уменьшилась, однако предложение российских конкурентов также может укрепиться, — прогнозирует она.

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов напоминает, что у большинства зарубежных производителей (в денежном выражении — 90%+) производство расположено на территории России.

— Импортировались товары с низким товарооборотом, если говорить про продукты питания. По тем производителям, которые перестали официально экспортировать в РФ, — выстроится параллельный импорт, — комментирует он.

Анна Буйлакова также не исключает роста интереса потребителей к дискаунтерам на фоне снижения покупательской способности.

— Мультиформатные сети, такие как «Магнит» и Х5, могут ускорить масштабирование своих дискаунтеров. Таким образом можно ожидать укрупнение таких дискаунтеров, как FixPrice, «Светофор», «Моя цена» и «Чижик», — перечисляет Буйлакова. — Сети могут сфокусироваться на увеличении доли собственных торговых марок для предложения более интересных цен покупателям, а также увеличить долю локальных поставщиков.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин тоже считает наиболее вероятным, что ритейлеры, торгующие товарами нижнего ценового сегмента, в особенности ценовых категорий 1 и 2, станут основой российского рынка. Будет происходить постепенная переориентация и соответствующая подстройка ассортимента действующих игроков

Дмитрий Леонов не исключает, что продуктовые федеральные игроки будут продолжать поглощать локальных, а сети, торгующие продовольствием, начнут приобретать те, которые торгуют непродовольственными товарами, чтобы выжить, диверсифицировать свою деятельность.

— Мы по-прежнему ставим на дальнейшую консолидацию ритейла в России. Крупным игрокам традиционно заметно проще переживать кризисные периоды, и они смогут получать доступ к лучшим локациям после закрытия или выкупа более мелких компаний, — комментирует Артем Михайлин.

Людмила Теличко, главный аналитик «Промсвязьбанка», добавляет, что в условиях любой нестабильности выигрывают компании, которые уже настроили логистические цепочки, сделали прямые контракты с поставщиками, арендовали и заполнили достаточное число складов.

— По итогам прошлых двух пандемийных лет мы увидели, что в условиях волатильности консолидация в секторе только растет, все больше делается акцент на логистику и доставку. Также стоит отметить, что для открытия нового бизнеса зачастую необходимо заемное финансирование, которое сейчас подорожало, — поясняет она.

В связи с этим эксперты ПСБ не ждут появления новых крупных ритейлеров, но видят возможность наращивания доли уже существующих.

Есть предел процессу консолидации, — говорит Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им Г.В. Плеханова. — В продовольственной торговле он установлен в 25% муниципального рынка (закон о торговле), в непродовольственной — в 35% товарного рынка. Интеграция и консолидация будут активизированы, но до достижения сих пределов. И у нас есть, кому за этим следить, это ФАС.

Он также прокомментировал три варианта развития ситуации в российском ритейле, отметив, что сейчас речь идет о том, кто заместит высвобождающиеся ниши и как поступить с теми активами, что вдруг нам достались.

— Допустим «МакДак» ушел в части собственной сети. Один путь, и он вероятный, торговые точки продадут на аукционе, и мы с вами получим а-ля «МакДак» или условные «Теремки». Второй путь нам всем интереснее — создание государственной компании с едиными ценами, максимальным сохранением технологии, возможно расширенным ассортиментом (помните лужковские пироговые?). Третий путь — продажа объектов инициативным гражданам по франшизе, когда пирогами и бутербродами будут торговать соотечественники в рамках какой-то концепции, — перечисляет Чеглов.

Прогнозируя развитие ситуации на рынке ритейла, Дмитрий Леонов напоминает, что правительство РФ подписало постановление об отмене ответственности за параллельный импорт. По его словам, это означает, что, как и в 2014 году, продукты питания, ушедшие с рынка, при наличии спроса будут поставляться через другие логистические цепочки.

— Не все так плохо. Что-то придет через посредников. Нужно только представить, что производство разом не остановить, а желающих с риском, но за деньги поставить — всегда немало. Что-то появится в качестве аналогов с потерей качества, но появится. И совершенно грамотно правительство готовит «плацдарм», — соглашается Вячеслав Чеглов.

Эксперт также прокомментировал, как может повлиять на цены на потребительском рынке падение курса доллара.

— Я бы поостерегся говорить о падении курса доллара и, соответственно, укреплении рубля. Слишком изменились условия хождения валют. По сути, мы видим некий принимаемый суженным рынком курс. Теперь его должны принять экспортеры и импортеры. И Банк России пытается влиять на эти расчеты, ограничивая коммерческие аппетиты российских банков, — поясняет он. — В перспективе мы можем и далее увидеть укрепление национальной валюты, тем более она сознательно недооценивалась годами. Но лучший путь здесь — развитие отечественного производства, а для этого потребуется время. Корректировку розничных цен мы можем увидеть, но, скорее, из-за сокращения покупательских возможностей населения.

По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, к концу 2021 года доля импортных товаров в продовольственной рознице составила 25%, а в среднем по году — 24%. Это на 4 процентных пункта ниже показателя предшествующего коронакризисному году, однако выше по сравнению с 2016–2017 годами, когда доля импортных продуктов питания на российских прилавках составляла минимальные 23%. За последние же 8 лет реализации политики импортозамещения зависимость продуктового ритейла от зарубежных товаров снизилась на треть.

Среди основных продуктов высокая доля импорта отмечается в сырах (32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении), животных маслах (29,5%), растительных маслах (17%), говядине и субпродуктах (27,6%). Незначительна доля импорта в свинине (около нуля – 0,2%), муке (1,1%), крупах (1,1%), колбасной продукции (1,3%), мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной продукции (5,6%), кроме говядины.

В совокупном российском импорте на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства приходится 11,5% в стоимостном выражении. Продовольствие является третьей по значимости статьей импорта России после машин, оборудования, транспорта и продукции химической промышленности.

Больше всего российские импортеры заказывают из-за рубежа фруктов и орехов (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), напитков, включая алкогольные (9,9%), молочной продукции, яиц и меда (8,7%), семян и плодов (6,9%), жиров и масел (6,4%), рыбы и морепродуктов (6,3%).

Среди отдельных стран основная часть продовольствия поставляется в Россию из Белоруссии (13,5% в 2021 году в стоимостном выражении, в первую очередь мясная и молочная продукция) и Турции (5,5%, в основном фрукты и овощи), а также из Бразилии (4,7%), Эквадора (4,3%) и Китая (4,2%). На страны СНГ в целом приходится 20,6% импортных поставок, на страны Евросоюза — 22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, 28,7%.

Фото pixabay — PIRO4D

834

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : санкции рост цен ритейл производство бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Удобрения для сибирских аграриев застряли в Нижнем Новгороде

Возможно, придется прибегнуть к помощи транспортников-логистов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Данные новосибирцев и правительства о запасах продуктов и ценах на них разнятся

Итоги мониторингов показывают одно, обращения граждан — совершенно другое.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Чиновники огребли за крыши и дорожный ремонт

Эти темы в последнее время прославили Новосибирскую область далеко за ее пределами.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские производители одежды хотят зайти в торговые центры

Но просят господдержки по субсидированию ставок аренды.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Повестка ESG не потеряла актуальности, но сменила приоритет

Все материалы
Лента новостей

Мэрия оспорит решение суда по пристройке к новосибирскому лицею в кассации

04/04/2022, 17:59

Удобрения для сибирских аграриев застряли в Нижнем Новгороде

04/04/2022, 17:00

В новосибирском вузе разработали прибор для быстрого обнаружения вирусов

04/04/2022, 16:25

Данные новосибирцев и правительства о запасах продуктов и ценах на них разнятся

04/04/2022, 14:59
Популярное

В России зарегистрирован тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно

04/04/2022, 17:12

Майские праздники — 2022

04/04/2022, 15:51

Роскомнадзор ограничил доступ к российской версии ресурса по поиску вакансий Jooble

04/04/2022, 15:20

Магнитные бури в апреле 2022 года

04/04/2022, 11:48

Способы ускорить мобильный интернет

04/04/2022, 10:10

С 1 апреля семьям с детьми 8–17 лет будет предоставляться ежемесячная выплата

01/04/2022, 16:49

ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тысяч в месяц

01/04/2022, 15:36

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса

04/04/2022, 15:47

ВТБ: в марте число операций среднего и малого бизнеса через СБП выросло в полтора раза

04/04/2022, 10:19

Банк Уралсиб бессрочно продлил действие своих карт

01/04/2022, 17:12

ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга

01/04/2022, 16:09

Сибирский банк снизил ставку по кредитам до 9,9% годовых

01/04/2022, 10:52

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Повлияют ли санкции на строительство СКИФа

Все корректировки городского бюджета откладываются

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Обоснованность роста цен предприниматели Новосибирска активно обсуждают в соцсетях

От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

Финансы

новости Новосибирска

Март «съел» основной спрос ближайших месяцев на загородную недвижимость

Новосибирец задекларировал годовой доход 4,7 млрд рублей

С 1 апреля вырастут пенсии у 75 тысяч новосибирских пенсионеров

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Политика

новости Новосибирска

Два директора школы заявились на мандат Александра Морозова

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Недвижимость

новости Новосибирска

Мэрия оспорит решение суда по пристройке к новосибирскому лицею в кассации

Март «съел» основной спрос ближайших месяцев на загородную недвижимость

В Калининском районе Новосибирска появится еще один крупный жилмассив

За первый квартал квартиры на вторичке в Новосибирске подорожали на 8%

Новые условия льготной ипотеки — возможность приобретения жилья комфорт-класса

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Грозит ли России нехватка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии

Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

В НГУ разработали карбидокремниевые волокна для авиации и космонавтики

Телекоммуникации

новости Новосибирска

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

МТС ищет кадры в Новосибирске

Агропром

новости Новосибирска

Удобрения для сибирских аграриев застряли в Нижнем Новгороде

«ЭкоНива» готова оперативно завершить строительство завода по производству сыров

В сельском хозяйстве идет укрупнение игроков

Почему растут цены на яйца и мясо птицы

Аграриев просят увеличивать производство овощей

Транспорт

новости Новосибирска

В эстакаду и дорогу к наукограду Кольцово уже вложили 100 млн руб

Производитель пиломатериалов планирует в 3 раза увеличить выпуск продукции

Мэр Новосибирск рад, что у города появится возможность устанавливать тариф на проезд

Четвертый мост соединил два берега Оби

Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 7 апреля

Медицина

Новости Новосибирска

Прививку против коронавируса включили в национальный календарь

Медики наблюдают рост заболеваемости псориазом

Спрос на лекарства в округе снижается

Запускаются исследования терапии возвращения обоняния после ковида

В Новосибирской области может появится крупная производственная медплощадка

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Общество

новости Новосибирска

Мэрия оспорит решение суда по пристройке к новосибирскому лицею в кассации

Данные новосибирцев и правительства о запасах продуктов и ценах на них разнятся

Чиновники огребли за крыши и дорожный ремонт

Вадим Репин стал Народным артистом России

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска