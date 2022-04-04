Данные новосибирцев и правительства о запасах продуктов и ценах на них разнятся

Региональному Минпромторгу предстоит детально разобраться, почему отличается информация о запасах продуктов, поступающая по результатам мониторинга торговых сетей и по итогам обращения жителей области на горячую линию. Как сообщает глава министерства Андрей Гончаров, первый источник сообщает, что с продуктовыми запасами проблем практически нет. В среднем, без учета ежедневной поставки, запасы сахара, круп, яиц и овощей рассчитаны на 17 дней. Непродовольственных товаров (предметы гигиены, стиральные порошки, подгузники) — на 35 дней.

— По наличию у оптовиков сахара и соли на данный момент: 500 тонн сахара в наличии у «Бакалеи», около 200 тонн — у «Сибторга», — приводит данные Андрей Гончаров. — Ожидается в ближайшие дни поставка 1,5 тысячи тонн сахара. Соли — 650 тонн. В течение двух недель из Иркутской области подойдут еще 275 тонн соли.

В то же время статистика обращений граждан на горячую линию показывает иную картину. Всего, как сообщает министр, с 18 марта поступили 182 звонка, большинство из них — об отсутствии сахара, а также о росте цен на продукты. За прошедшую неделю поступили около 170 звонков: 53 касаются отсутствия сахара, 65 — роста цен на сахар.

— Также люди обращаются по поводу роста цен на бумагу, — сообщает министр. — Все звонки оперативно отрабатываются для принятия решений по наличию товаров в магазинах.

Свести данные мониторинга и обращений граждан теперь предстоит с участием некоторых контролирующих ведомств. Такое поручение главе Минпромторга дал губернатор области.

— Нужно адресно поработать с магазинами, сетями, потому что информация не совпадает, — обратился Травников к Гончарову на оперативном совещании в правительстве. — Вы докладываете, что запасы есть, идут опережающие поставки, а в магазинах продуктов нет. Очевидно, кто-то придерживает продукты на оптовых складах или, как мы уже выявляли, есть неоптимальные графики развозов, доставок. Позанимайтесь более адресно вместе с прокуратурой и УФАС этим вопросом.

По информации правительства Новосибирской области, по состоянию на начало апреля средние минимальные цены за месяц повысились на 3,2%: пшеничная мука — 45,2 руб./кг (+2,7), подсолнечное масло — 117,5 руб./литр (+3,4%), куриные яйца — 77,2 руб./дес. (+4,5%), гречневая крупа – 105,2 руб./кг (+5%), сахар — 81 руб./кг (+14,7%). Снижение цены отмечается по таким продуктам, как крупы в целом — 45 руб./кг (-7,1%).