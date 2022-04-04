Роскомнадзор ограничил доступ к российской версии ресурса по поиску вакансий Jooble

Доступ к сайту Jooble ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете. В реестр также попала белорусская версия сайта.

По данным реестра, доступ к обоим сайтам ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

24 февраля украинская компания Jooble объявила о прекращении работы на территории России и Белоруссии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.