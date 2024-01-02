В роддоме Бердска на свет появился первый младенец в новом году

В бердском родильном доме сегодня утром, 2 января, родился первый в этом году ребенок. Вес маленького крепыша составил 3700 гр., а рост — 53 см.

По словам заведующей роддомом Елены Баталовой, новорожденный стал первым ребенком в семье, передает цифровое издание Бердск-Онлайн.

Что интересно, в прошлом году первый январский ребенок в Бердске появился на свет так же 2 января. И это был тоже мальчик весом 3770 гр. и ростом 52 см.

Ранее редакция сообщала, что Калоша стал двухсотым новорожденным в Коченевском районе Новосибирской области.