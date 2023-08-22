Калоша стал двухсотым новорожденным в Коченевском районе Новосибирской области

Юбилейный малыш, двухсотый по счету, появился в семье Калоша Коченевского района. Родители назвали новорожденного Егором. Кстати, мальчик стал третьим ребенком у Александра и Веры. Теперь семья считается многодетной.

— 21 августа в отделе ЗАГС Коченевского района состоялась торжественная регистрация 200-го новорожденного, — рассказали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Родителям вручили памятный подарок для новорожденного в рамках программы «Дети Коченевского района».