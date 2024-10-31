В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале

В конце октября в «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») прошло производственное совещание по подведению итогов деятельности за III квартал 2024 года. Такие встречи в крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области проводятся ежеквартально, на них подводятся промежуточные итоги реализации производственных программ и присваивается рейтинг филиалам предприятия.

В ходе совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов обозначил текущие результаты по основным направлениям деятельности предприятия:

полезный отпуск электроэнергии в сеть достиг 9,8 млрд кВт*ч, что на 6% превышает плановый показатель и говорит об активизации экономики региона;

потери электроэнергии снизились до 8,35%, при этом большая часть — незаконное потребление на низком уровне напряжения;

объем капитальных вложений в модернизацию электросетевого комплекса региона в рамках инвестпрограммы достиг 2,8 млрд рублей;

энергообъекты компании подготовлены к прохождению недавно начавшегося отопительного сезона, в т.ч. выполнен капитальный ремонт 524 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 378 подстанций 6-110 кВ.

Традиционным блоком собрания стали ответы на вопросы сотрудников, в этот раз их было несколько десятков. Темы затронули самые разные — от реализации социальных и мотивационных программ до пополнения автопарка и обучения персонала.

В финале совещания огласили результаты рейтинга филиалов — по итогам III квартала 2024 года лучшие показатели вновь продемонстрировали в «Карасукских электрических сетях». Этот филиал многократно добивался самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности и делают все возможное, чтобы как можно дольше удержать переходящий вымпел лидера.

Остальные филиалы, хоть и уступили лидеру, но все равно показали достойные результаты. Внутренняя соревновательность среди подразделений «Россети Новосибирск» позволяет более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов, что, в конечном итоге, способствует развитию электросетевого хозяйства региона и повышению надежности электроснабжения потребителей.