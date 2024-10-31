Сергей Семка и Андрей Клюзов попрощались с депутатами новосибирского Заксобрания

Сегодня последний день работы заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки. Об этом на сессии регионального парламента сообщил спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Он поблагодарил Семку за сотрудничество, и отметил, что знает его с 1999 года.

— Уважаемые депутаты, коллеги огромное спасибо за совместный труд. Было всегда интересно и никогда не скучно. Всегда находились новые идеи и решения. И не только в зависимости от ситуации. Мы всегда смотрим вперед. Всем признателен за школу, за науку и ту совместную работу, которая нас всегда объединяла, объединяет и, надеюсь, еще будет объединять, — отметил Сергей Семка.

Кроме того, Шимкив поблагодарил за совместную работу министра региональной политики Андрея Клюзова. Он также работает в администрации последний день.

— Со многими работаю не только два года, как министр, но и в режиме избирательных кампаний. Надеюсь, что те проекты, которые мы запустили вместе с вами под кураторством министерства региональной политики: «Сибирь – территория мужества», система гуманитарной помощи и т.д. будут жить не зависимо от того, кто будет министром, — отметил Клюзов. — Остаюсь куратором территории, буду работать в администрации президента и отвечать за избирательные кампании.

Ранее редакция сообщала о том, что в в правительство региона может перейти заммэра Олег Клемешов.