Концессионные бани разваливаются в Новосибирске

Департамент инвестиций провел выездную проверку соблюдения концессионером муниципальных бань компанией ООО «Объединение 24-Г» соблюдения условий концессионного соглашения. Речь идет о банях №9 и №1, расположенных по адресам Переездная, 63 и Клубная, 37.

Как отмечается в документах проверки, срок разрешения на реконструкцию муниципального имущества истек весной 2024 года. До сих пор заявления на выдачу новых разрешений от концессионера не поступали.

— Ремонтно-строительные работы на объектах не проводятся и не проводились, рабочие и строительная техника отсутствуют, — говорится в заключении комиссии. — На момент проверки здания бань не отапливались.

Комиссия выявила, что ремонт фасадов зданий не производился, визуально определяется частичное разрушение кирпичной кладки наружных стен. Во внутренних помещениях ремонт не осуществляется. В здании нарушен температурно-влажностный режим, помещения сырые, на стенах обнаружены плесневые образования. В бане №9 обнаружено частичное разрушение кровли.

По результатам контрольного мероприятия концессионеру указано на недопустимость нарушения условий соглашения и необходимости исполнения взятых на себя обязательств.

Напомним, компании ООО «Объединение 24» реализуют в Новосибирске два однотипных концессионных проекта связанных с банями. В одном случае это бани на улицах 25 лет Октября и Вересаева, во втором — на Клубной и Переездной.

Концессионное соглашение на бани №1 и №9 было заключено в 2019 году. Оно рассчитано на 26 лет, каждый квартал концессионер должен был платить в городскую казну около 110 тысяч рублей. После реконструкции коммерсанты обязаны были сохранить обслуживание льготников по сниженным расценкам.

Концессионное соглашение о реконструкции банного комплекса — бани № 23 (Вересаева, 2б) и бани № 25 (25 лет Октября, 19) между ООО «Объединение 24» и мэрией было подписано в 2018 году. По условиям соглашения концессионер получил муниципальные бани на 35 лет при условии, что проведет в них ремонт, установит новое оборудование и решит технические проблемы. Инвестиции в реконструкцию со стороны концессионера должны были составить 60 млн рублей, а составили 70 млн рублей.

В 2022 году контрольно-счетная палата Новосибирска заявила о незаконном обогащении со стороны ООО «Объединение 24» за период с 2018 по 2020 годы. Речь шла о концессии на реконструкцию здания бань на улице Переездной в Калининском районе и на улице Клубной в Ленинском районе. По информации аудиторов, компания, вопреки соглашению, не внося концессионную плату и не проводя необходимые реставрационные работы, тем не менее оказывала услуги по помывке населения. В результате городскому бюджету причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Осенью 2022 года мэрия подала к концессионеру два иска в суд: по первому иску на 2,26 млн руб, по второму — около 1.6 млн руб.

Директор ООО «Объединение 24-Г» Евгений Телембовский летом 2024 года в интервью «Прецеденту» сообщал, что с 2020 года, когда началась пандемия и банки были закрыты на карантин, компания неоднократно обращалась в мэрию с просьбой о расторжении концессии или существенном пересмотре ее условий. Однако, получали только продление сроков реализации концессии. В августе 2024 года компания направила в мэрию досудебную претензию о расторжении концессии по соглашению сторон. Мэрия в свою очередь направила в августе иск к компании на сумму 3,1 млн рублей, отмечается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении экс-главы департамента по инвестициям Виталия Витухина было возбуждено третье уголовное дело – по банной концессии.