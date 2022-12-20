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Банк «Левобережный» вошел в топ-50 лучших банковских сайтов РФ на конец 2022 года

  • 20/12/2022, 12:00
Эксперты провели анализ качества сайтов крупнейших российских банков и определили среди них 50 самых удобных для пользователей.

новости бизнеса«Левобережный» занял 47-е место рейтинга лучших сайтов. Это на 7 позиций выше относительно начала 2022 г. Прирост составил 14,5%.

Рейтинг опирается на индекс качества сайта поисковой системы Яндекс. Это показатель востребованности сайта пользователями. При его расчете учитывается размер аудитории сайта, качество дизайна и контента, степень удовлетворенности пользователей и их уровень доверия к сайту, скорость загрузки страниц и др. критерии.

Благодаря тому, что специалисты Банка «Левобережный» постоянно работают над улучшением сайта, клиентам становится удобнее им пользоваться, получать нужную информацию об услугах и сервисах. В режиме онлайн частные и юридические лица могут ознакомиться со всеми услугами и подать заявку на интересующую, заказать консультацию, узнать о последних новостях и специальных предложениях.

Всего аналитики оценили 150 банков России с наибольшим объемом активов, по данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В рейтинг вошло 10 региональных банков, включая «Левобережный». За последний год индекс качества сайта увеличили 77% банков РФ.

Справка: Рейтинг лучших сайтов банков на конец 2022 года составил Brobank – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Создан в 2014 году. Среднемесячная аудитория сайта – более 1 млн человек. Является самым популярным сайтом рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100» и входит в топ-3 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Банки».

фото: unsplash.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : топ-50 лучших банковских сайтов Банк Левобережный


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