Утвержден порядок назначения и выплаты универсального пособия на детей и беременным женщинам

Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Чтобы оформить получение единого пособия, необходимо подать электронное заявление. На портале «Госуслуг» это сделать можно с 28 декабря. Отмечается, что первые выплаты семьи с детьми получат во второй половине января. При этом гражданам, у которых дети родились до 1 января 2023 года, не обязательно переходить на единое пособие, они сохранят право на уже имеющиеся меры поддержки.

О том, как будет действовать новый механизм единых выплат для семей с низкими доходами, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Правила предоставления пособия во всех регионах страны едины. Пособие будут получать семьи с доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости;

Размер пособия женщине, вставшей на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности и для граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет, составит 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума;

Размер пособия на детей составит 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в следующем году — 7 тыс.,10,5 тыс. или 14 тыс. руб.;

Малоимущие семьи смогутжет получать единое пособие на каждого ребенка в семье независимо от очередности их рождения;

Размер пособия для беременных женщин увеличивается до 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране максимальный размер выплаты составит около 16 тыс. руб.;

Также устанавливается дополнительная возможность получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка из маткапитала. Средний размер ежемесячных выплат в сумме составит 28 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала, что с 1 января получателей пособий ждёт целый ряд нововведений.