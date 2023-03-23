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В России грузоперевозки авиакомпаний упали до уровня начала 2000-х

  • 23/03/2023, 16:49
Автор:
грузовые авиаперевозки упали
По прогнозам, полное восстановление этого рынка произойдет ближе к 2030 году.

В результате ограничений доступа на международные рынки грузопоток российских авиакомпаний уменьшился на 59,42%, до 599,05 тыс тонн, — минимума с 2001 года. Об этом сообщает РБК. В 2001 году компании транспортировали 614 тыс. тонн грузов.

В январе-феврале 2022 года авиаперевозки грузов росли примерно на 4,5% относительно уровня 2021 года. Ситуация резко изменилась после начала специальной военной спецоперации и введения санкций против России: в марте 2022 года грузопоток авиакомпаний упал в 3,6 раза в годовом выражении, отметил РБК. По словам экспертов, полное восстановление этого рынка произойдет ближе к 2030 году.

Впрочем, грузовые авиаперевозки занимают небольшую долю от общего объема транспортировки товаров. Другие виды транспортировки грузов (автомобильные, водные, железнодорожные) просели, но не столь значительно. По данным Росстата, суммарный объем перевозок грузов российским транспортным сектором составил 7,95 млрд тонн по итогам 2022 года: это лишь на 1,2% меньше, чем за 2021 год. В первую очередь снизились поставки железнодорожным и трубопроводным транспортом, а перевозки автотранспортом, самые распространенные, даже выросли на 0,3%.

Перевозки пассажиров в 2022 году у авиакомпаний также сократились, но значительно меньше — на 14,21%, до 95,21 млн человек.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы на 13 месте в России по тратам на ювелирные украшения.

Фото с страницы «Объединённой авиастроительной корпорации» в Телеграм

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : падение грузоперевозок грузовые авиаперевозки


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