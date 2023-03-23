В единый день голосования предлагают провести референдум по сохранению выборов мэра Новосибирска

— В день голосования на избирательных участках будут выдавать не только скучные бюллетени за «Единую Россию», но и с прямым вопросом: «Согласны ли вы, что мэр должен избираться только на прямых выборах?», — сообщается в телеграмм-канале либеральной коалиции «Новосибирк2020». — Полностью звучать вопрос будет сложнее, и будет написан юридическим языком — иначе вопрос не примет избирком.

Напомним, что в настоящее время необходимые поправки, заменяющие выборы мэра, уже приняты областным Заксобранием. В ближайшее время горсовету Новосибирска, в соответствии с данными поправками, предстоит отредактировать городской устав. Против этого открыто выступают депутаты-коалиционеры — Антон Картавин и Светлана Каверзина, накануне на сессии заявившие о намерении провести референдум.

— В ближайшее время инициативная группа отправит необходимые бумаги в избирательную комиссию области, — сообщает в своём телеграмм-канале Антон Картавин. — После огромного количества формальных процедур мы сможем официально начать агитацию за референдум.

При этом, по словам депутата, инициаторы референдума отдают себе отчёт в масштабе работы, которую предстоит провести, чтобы референдум запустить. Только для назначения референдума необходимо собрать более 20 тысяч подписей членов инициативной группы.

Напомним, что двумя годами ранее коллега Картавина по депкорпусу Игорь Украинцев уже инициировал некое подобие референдума с практически обратной целью — отозвать с должности действующего мэра Новосибирска и назначить новые выборы главы города. Украинцеву и его сторонникам в лице отдельных политиков и непарламентских партий удалось собрать более тысячи подписей членов инициативной группы. Однако после их отбраковки избиркомом, непродолжительных судебных разбирательств по данному поводу и не приведших ни к чему общественных слушаний данная инициатива сошла на нет. И сейчас Украинцев невысоко оценивает шансы своих последователей.

— Всё уже отменили, всё уже состоялось, — говорит депутат. — Просто мы можем подискутировать ещё несколько раз на сессиях, на слушаниях. По референдуму как человек, который это проходил, ответственно заявляю: это невозможная история. Поэтому считаю, что этот вопрос уже решён за нас, как бы нам чего не хотелось.

Очередная дискуссия по поводу изменений в устав в связи с отменой выборов мэра и введением санкций для депутатов-«прогульщьков» должна состояться в рамках публичных слушаний 11 апреля.

Ранее редакция сообщала, чем закончились выборы мэра Бердска, проводимые в виде конкурса среди шестерых претендентов.