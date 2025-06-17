В России изменится расчёт среднего заработка для выходного пособия и отпускных

Скорректированные правила расчета среднего заработка в России вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

— Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году, — говорится в документах правительства.

При суммированном учете рабочего времени за длительный период средний заработок рассчитывается так: среднечасовой заработок умножается на среднее количество рабочих часов в месяце.

Правительство утверждает, что постановление носит технический характер и разработано в рамках «регуляторной гильотины». Основной принцип расчета средней зарплаты остался прежним.

— Расчет среднего заработка работника, независимо от режима его работы, производится, исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включительно), — говорится в документе.

Средний заработок — это общий доход сотрудника за конкретный период. Его используют для расчета различных выплат. Сегодня для определения среднего заработка учитывают всю начисленную зарплату за последние 12 месяцев, включая базовый оклад, премии, надбавки и стимулирующие выплаты. Затем эту сумму делят на количество отработанных дней.

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