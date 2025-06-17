Аналитики прогнозируют восстановление авторынка России к 2026 году

Продажи новых автомобилей в России могут вернуться к уровню 2024 года к 2026 году. Об этом 17 июня сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз компании «Технологии Доверия» («ТеДо»).

По базовому сценарию аналитиков, в 2025 году авторынок России составит 1,46 млн легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем в 2024 году. При стабилизирующем сценарии продажи вырастут на 2% и достигнут 1,54 млн автомобилей. В пессимистичном варианте рынок сократится на 19% и составит 1,27 млн машин.

В 2026 году авторынок, по базовому прогнозу, достигнет 1,57 миллиона машин. Однако аналитики предупреждают, что при неблагоприятном сценарии продажи начнут расти только к 2028 году. Стабилизирующий сценарий предполагает 1,64 миллиона проданных легковых автомобилей в 2026-м, а пессимистичный — всего 1,36 миллиона.

Базовый сценарий основывается на росте доходов населения, умеренном повышении цен на машины, распродаже остатков и увеличении стоимости владения автомобилем. Стабилизирующий сценарий учитывает снижение ключевой ставки, расширение ассортимента, появление новых игроков и углубление локализации текущих брендов. Пессимистичный сценарий предполагает ослабление рубля, сохранение высокой ключевой ставки, сокращение предложения и накопление запасов.

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в Новосибирской области за первый квартал оформили 2,6 тыс. автокредитов на общую сумму 3,51 млрд рублей. Это меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 52,45% и 59,13% соответственно.

Напомним, с 1 по 15 июня у семи автобрендов, официально представленных в России, изменились цены на новые машины. Однако подорожали автомобили только у трех из них.

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