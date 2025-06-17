Новосибирский нефтетрейдер сообщил о приостановке выплат по облигациям

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» сообщил, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов». Об этом стало известно от представителя владельцев облигаций компании ООО «ЮЛКМ».

В «Нафтатранс Плюс» пояснили, что сложности возникли из-за высоких ставок по кредитам, отсутствия возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падения спроса на рынке нефтетрейдинга.

Сейчас эмитент прорабатывает варианты выхода из сложившейся ситуации. В этот списков входит реструктуризация всего кредитного портфеля. В планах компании на этой неделе провести переговоры со всеми кредиторами. Кроме того, в течение 2-3 месяцев «Нафтатранс Плюс» намерен разработать и опубликовать антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании. Представители ООО «Юнисервис Капитал» «ЮЛКМ» планируют принять участие во встрече с кредиторами эмитента.

В обращении на Московской бирже находятся пять выпусков облигаций «Нафтатранс Плюс». Компания обязана перечислять купившим их инвесторам купонные выплаты. Кроме того, по третьему выпуску предусмотрено шесть ежемесячных траншей в размере 41,6 млн рублей в рамках частичного досрочного погашения номинальной стоимости.

Напомним, «Нафтатранс» — частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общим объемом 8,5 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. По данным сервиса Контур Фокус, выручка ООО ТК «Нафтатранс плюс» в 2024 году составила 10,1 млрд (-12%), чистая прибыль — 87,7 млн (в 2023 году 180 млн рублей). Учредитель и директор компании — Игорь Головня.

В 2023 году компания купила нефтебазу в Новосибирске. В декабре 2024 года стало известно, что АО «Холдинговая компания «Нафтатранс» планирует приобрести 4 компании-партнёра экосистемы «Нафтатранс Плюс». В марте 2025 ООО «Нафтатранс Плюс» вышло на биржу с седьмым облигационным выпуском. Эмитент занял 250 млн рублей на 1140 дней.

Отметим, что еще ряд новосибирских компаний, которые ранее занимали деньги на публичном рынке, сейчас переживают непростые времена.

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